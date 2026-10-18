Piden investigar la actuación de los agentes de PNC

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura anunció este domingo 18 de octubre que promoverá las acciones legales correspondientes para que se investigue la actuación de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que participaron en las detenciones y en los procedimientos respectivos de los hermanos, Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, detenidos tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, ocurrido en el Campo Marte de la zona 5 de la capital el pasado sábado.
Dicha Oficina indica que las acciones buscan establecer si existieron arbitrariedades, abusos de autoridad, irregularidades en la obtención de pruebas u otras conductas constitutivas de responsabilidad penal o administrativa.
"La resolución de falta de mérito no constituye, por sí misma, prueba de una actuación policial ilícita; sin embargo, exige examinar con rigor las circunstancias de las detenciones y la legalidad de los procedimientos practicados, sin prejuzgar responsabilidades.", indicó la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.
La Oficina agregó que el Estado tiene la obligación de investigar los asesinatos, pero también de investigar cualquier posible abuso cometido por sus propios agentes. "Ningún crimen debe quedar impune, pero tampoco ninguna arbitrariedad cometida en nombre de la justicia.", agregó.
El Juzgado de Turno decretó la falta de mérito durante la audiencia que se realizó a puerta cerrada, indicó el abogado defensor Karlos de León.
Durante la madrugada del domingo, el caso de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, ocurrido en el Campo Marte de la zona 5 de la capital, fue declarado bajo reserva a solicitud del Ministerio Público (MP), por lo que la audiencia se realizó a puerta cerrada.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*