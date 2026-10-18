Hermanos Choc Toz recuperan libertad

Tras completar trámites administrativos, Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, señalados de participar en el crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, ocurrido en el Campo Marte de la zona 5 de la capital, salieron de la carceleta de la Torre de Tribunales.
Ante un grupo de personas, muchos repartidores a domicilio que se concentraron en la Torre de Tribunales, los hermanos salieron de la Torre de Tribunales.
El Juzgado de Turno decretó la falta de mérito durante la audiencia que se realizó a puerta cerrada, indicó el abogado defensor Karlos de León.
El abogado agregó que el Juzgado ordenó la devolución de la motocicleta incautada a los hermanos, quienes afirmaron trabajar para una aplicación de pedidos.
Durante la madrugada del domingo, el caso de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, ocurrido en el Campo Marte de la zona 5 de la capital, fue declarado bajo reserva a solicitud del Ministerio Público (MP), por lo que la audiencia se realizó a puerta cerrada.
Rigoberto Choc Toz, quien fue miembro del Ejército de Guatemala, y fue detenido junto a su hermano Daniel Zaqueo Choc Toz, manifestó que habían recogido un pedido en un restaurante en zona 16 para ser entregado en el mismo sector cuando fueron interceptados por la policía.
Choc Toz relató que los policías le indicaron que los sospechosos del tiroteo en el Campo Marte, llevaban una camisola del club de futbol Barcelona, por lo que era sospechoso. "La verdad no llevamos arma, no se donde la encontraron, hay cámara, hay que revisar", manifestó.
La captura fue ejecutada por la Policía minutos después del ataque armado en el que murió el exfiscal anticorrupción y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa junto a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, mientras practicaba futbol, en el interior del Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas, 89.7*