TikTok elimina uno de los últimos videos de Solórzano Foppa

Usuarios en redes sociales se percataron la tarde de este domingo 18 de octubre, que uno de los más recientes videos de Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado el pasado sábado, 17 de octubre, ya no se encontraba disponible en la red social TikTok.
Se trata del último video en el que el exdirector de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP) y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), emitió sus conclusiones en relación a la incursión de fuerzas armadas en Huité, Zacapa.
Foppa consideró que se trató de una incursión fallida de personal de la CIA, apoyada por el ejército de Guatemala, para capturar a un líder narcotraficante. En su análisis destacó que no es la primera vez que ha ocurrido en este año una incursión de la CIA.
Aunque el video ya no esta disponible en TikTok dónde tiene 128,200 seguidores, el video si continúa en su perfil de la red social X, dónde cuenta más de 100 mil seguidores y la publicación alcanza las 4 mil interacciones.
En sus últimas publicaciones, Solórzano Foppa, también se refirió al sobreseimiento del caso por las supuestas anomalías de la compra de un inmueble para el Ministerio Público, durante la gestión de la Fiscal General Thelma Aldana.
En otro video también habló sobre la recaptura de dos terroristas del barrio 18 que se fugaron de Fraijanes II y se encontraban en México.
Solórzano Foppa, emblema de la lucha contra la corrupción en la última década en Guatemala, fue asesinado cuando dirigía un partido de fútbol amateur.
Asimismo, el abogado había emprendido una fuerte lucha por desenmascarar a la pandilla Barrio 18 y sus nexos con el poder político guatemalteco.
Solórzano Foppa cobró relevancia en 2016 desde la SAT al ejecutar el proceso judicial más grande de la historia de Guatemala, con el cobro de una multa de más de cien millones de dólares a la empresa Aceros de Guatemala.
Sin embargo, Solórzano Foppa ya contaba en ese momento con un amplio historial como fiscal en el Ministerio Público (Fiscalía), donde investigó estructuras criminales.