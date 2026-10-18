Transportaban más de Q.172,500 de dudosa procedencia

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), capturaron a dos hombres por transportar más de Q.172,500 de dudosa procedencia, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En aldea Puerta de Hierro, de Puerto San José, Escuintla, agentes antinarcóticos detuvieron a dos hombres de 43 y 45 años, quienes viajaban en una motocicleta, y desobedecieron la señal de alto que los policías les hicieron por lo que se inició una persecución y a pocas cuadras fueron copados y neutralizados.
A ambos se les incautó la cantidad de Q.172,500, sin que pudieran presentar comprobante que ampare el origen legal del dinero. Además, se les decomisaron tres teléfonos celulares.
El dinero y los teléfonos fueron embalados por el Ministerio Público para el proceso de investigación respectivo, informó la Policía.
Detenidos en Quetzaltenango
En el marco del plan "Semáforo Seguro", en la zona 7 de Quetzaltenango, fue capturado Oswaldo "N", de 43 años, sindicado del delito de apropiación y retención indebida.
En otro operativo, realizado en la zona 3 de Quetzaltenango, fue detenido Douglas "N", de 27 años, señalado de siembra y cultivo de marihuana.
En la zona 3 de Quetzaltenango, fue detenido Fredy "N", de 21 años, señalado de despojar de su teléfono celular a una mujer de 25 años.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7*