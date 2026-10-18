 Transportaban más de Q.172,500 de dudosa procedencia
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Transportaban más de Q.172,500 de dudosa procedencia

La Policía capturó a dos hombres en aldea Puerta de Hierro, Puerto San José, Escuintla.

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La captura se realizó en la aldea Puerta de Hierro, Puerto San José, Escuintla, , Foto PNC
La captura se realizó en la aldea Puerta de Hierro, Puerto San José, Escuintla, / FOTO: Foto PNC
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Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), capturaron a dos hombres por transportar más de Q.172,500 de dudosa procedencia, informó la Policía Nacional Civil (PNC). 

En aldea Puerta de Hierro, de Puerto San José, Escuintla, agentes antinarcóticos detuvieron a dos hombres de 43 y 45 años, quienes viajaban en una motocicleta, y desobedecieron la señal de alto que los policías les hicieron por lo que se inició una persecución y a pocas cuadras fueron copados y neutralizados.

A ambos se les incautó la cantidad de Q.172,500, sin que pudieran presentar comprobante que ampare el origen legal del dinero. Además, se les decomisaron tres teléfonos celulares.

El dinero y los teléfonos fueron embalados por el Ministerio Público para el proceso de investigación respectivo, informó la Policía. 

Detenidos en Quetzaltenango

En el marco del plan "Semáforo Seguro", en la zona 7 de Quetzaltenango, fue capturado Oswaldo "N", de 43 años, sindicado del delito de apropiación y retención indebida.

En otro operativo, realizado en la zona 3 de Quetzaltenango, fue detenido Douglas "N", de 27 años, señalado de siembra y cultivo de marihuana.

En la zona 3 de Quetzaltenango, fue detenido Fredy "N", de 21 años, señalado de despojar de su teléfono celular a una mujer de 25 años.

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El Juzgado de Turno programó para las 9:00 horas de este domingo la audiencia de los hermanos Choc Toz.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7*

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