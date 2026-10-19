 Guatemala envía un nuevo contingente de militares a Haití
Nacionales

Guatemala envía un nuevo contingente de militares para auxiliar a la ONU en Haití

El contingente está compuesto por poco más de 50 efectivos.

Compartir:
Integrantes del Ejército de Guatemala viajaron a Haití el 18 de octubre de 2026 para sumarse a la Fuerza de Represión de las Bandas (FRB)., Ejército de Guatemala
Integrantes del Ejército de Guatemala viajaron a Haití el 18 de octubre de 2026 para sumarse a la Fuerza de Represión de las Bandas (FRB). / FOTO: Ejército de Guatemala
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Guatemala envió el domingo 18 de octubre un nuevo contingente de militares para auxiliar a la Organización de Naciones Unidas en Haití.

El Ejército del país centroamericano detalló que los militares viajaron desde el aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala rumbo a la nación caribeña. En la rampa militar de la Fuerza Aérea Guatemalteca se realizó el acto protocolario de despedida.

La ceremonia fue presidida por el General de División, Henry Saenz, ministro de la Defensa Nacional, y contó con la participación del Agregado de Defensa Militar de los Estados Unidos de América acreditado en Guatemala, lo que, según la entidad castrense, refleja la cooperación y la confianza que existen con las naciones amigas.

El contingente está compuesto por poco más de 50 efectivos, con el objetivo impuesto en junio pasado por el presidente local, Bernardo Arévalo de León, de contar con 300 militares para auxiliar a la ONU en la seguridad de Haití.

Los miembros del Ejército guatemalteco se unirán a la Fuerza de Represión de las Bandas Pandillas en Haití, según detallaron las fuerzas armadas.

Dicha fuerza de represión está compuesta por militares de Guatemala, El Salvador, Jamaica, Canadá, Perú y Costa de Marfil, entre otras naciones.

"La participación en operaciones internacionales reafirma el compromiso de Guatemala con la cooperación internacional, la paz y la seguridad", 

aseveró el Ejército del país que preside Bernardo Arévalo de León mediante sus canales oficiales de comunicación.

Crisis en Haití

El contingente viajó justo cuando medios locales informaron sobre la desaparición de cinco soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) luego de haber sido emboscados este domingo en las afueras de Puerto Príncipe.

El ataque tuvo lugar en la zona de Croix-des-Bouquets, una comuna del departamento del Oeste conocida como Santo, a 12 kilómetros de la capital haitiana, según el portal Haití24.net.

La GSF fue creada el año pasado por las Naciones Unidas para enfrentar a las bandas armadas en Haití y estipula un máximo de 5.500 elementos de varias naciones.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

Investigación por crimen de Solórzano Foppa recibe apoyo internacionalt
Nacionales

Investigación por crimen de Solórzano Foppa recibe apoyo internacional

02:35 PM, Oct 18
TikTok elimina uno de los últimos videos de Solórzano Foppat
Nacionales

TikTok elimina uno de los últimos videos de Solórzano Foppa

06:01 PM, Oct 18
Exfiscal ofrece disculpas por estigmatizar a Raymundo Choc Tozt
Nacionales

Exfiscal ofrece disculpas por estigmatizar a Raymundo Choc Toz

07:00 PM, Oct 18
Guastatoya celebra ante Municipal un empate y el lideratot
Deportes

Guastatoya celebra ante Municipal un empate y el liderato

07:58 PM, Oct 18
Mixco derrota a Cobán Imperial y escala en la tabla de posicionest
Deportes

Mixco derrota a Cobán Imperial y escala en la tabla de posiciones

04:58 PM, Oct 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesLiga NacionalViolenciaEstados UnidosPNCFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar