 Repatriación de Miguel Ángel Asturias: Fecha anunciada
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Guatemala anuncia fecha de repatriación de Miguel Ángel Asturias

El Premio Nobel, quien falleció en el exilio en Madrid en 1974, regresará a su patria tras décadas de gestiones oficiales.

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Un arreglo floral, libros y la bandera de Guatemala en la tumba del del Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, en Francia., Gobierno de Guatemala
Un arreglo floral, libros y la bandera de Guatemala en la tumba del del Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, en Francia. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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El Gobierno de Guatemala anunció este lunes que los restos del escritor y premio nobel de literatura, Miguel Ángel Asturias, volverán al país centroamericano el próximo 12 de noviembre, más de medio siglo después de que falleciera en Madrid (España) en 1974 y fuera enterrado en Francia.

Los restos de Asturias se encuentran en el cementerio de Père Lachaise en París y retornarán a Guatemala por mandato del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León y de la familia del escritor.

Durante tres días, el ganador en 1967 del Premio Nobel de Literatura recibirá varios homenajes en diversas actividades hasta que el 15 de noviembre será inhumado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, las instalaciones teatrales más importantes de la nación centroamericana, de acuerdo a la misma fuente.

Actividades por el regreso del Premio Nobel

El ministro de Cultura y Deportes guatemalteco, Luis Méndez Salinas, precisó este lunes a periodistas que "el retorno no debe limitarse a actos protocolarios, sino convertirse en una oportunidad para que los guatemaltecos redescubran la obra de uno de los principales referentes de la literatura nacional".

Como parte de las actividades por la repatriación de Asturias, Guatemala presentará este mes la obra de teatro 'La tumba del Gran Lengua', un homenaje al nobel, escrita en 1998 por Joaquín Orellana y estrenada hasta el momento únicamente en España en 2002.

"El 3 de noviembre también se inaugurará en el Palacio Nacional de la Cultura una exposición de manuscritos y documentos del archivo de Asturias", añadió el Gobierno.

Décadas fuera de Guatemala

Asturias, quien falleció en el exilio en Madrid el 9 de junio de 1974, regresará a su patria tras décadas de gestiones oficiales.

En un principio el retorno de Asturias estaba planificado para este 19 de octubre, fecha de su natalicio, pero finalmente tendrá lugar en noviembre.

El guatemalteco ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967, solo siete años después de salir al exilio por su posicionamiento político de izquierdas.

Su obra principal es 'El señor presidente', uno de los máximos exponentes de la llamada 'novela del dictador' que proliferó en el siglo XX en América Latina, y se le considera uno de los grandes maestros del realismo mágico y un importante precursor del conocido como boom latinoamericano.

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