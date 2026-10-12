 Inhumación de restos de Asturias: Fecha confirmada
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Ministerio de Cultura confirma fecha para inhumación de restos de Asturias

Continúan avanzando los trabajos del monumento donde descansará el Premio Nobel.

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Miguel-Angel-Asturias-foto-de-archivo-de-EU-grande-.jpg / FOTO:
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El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) anunció este lunes, 12 de octubre, que se hizo una modificación en la fecha para llevar a cabo la inhumación de los restos de Miguel Ángel Asturias, que serán trasladados a Guatemala procedentes de Francia.

Según la cartera, aunque inicialmente se indicó que el procedimiento se haría el 19 de octubre, la nueva planificación señala el 15 de noviembre de 2026 como la fecha para concretar esta importante fase para que ‘El Gran Lengua’ regrese a territorio nacional.

El ministro Luis Méndez Salinas expuso en junio pasado que los preparativos para la formal repatriación de los restos de Asturias han significado un proceso largo, lleno de etapas que, según sus palabras, afortunadamente se han ido cumpliendo y se ha podido avanzar.

El funcionario mencionó que han trabajado en conjunto las embajadas de Francia y Guatemala, el Ministerio de Cultura, la Cancillería guatemalteca y la familia Asturias. En ese contexto, se ha generado una ruta de la que esperan que se pueda solventar todos los temas pendientes para que en el último trimestre de este año se tenga una "verdadera fiesta" alrededor del retorno de Asturias.

Homenaje a Miguel Ángel Asturias en Francia marca preparativos para su repatriación

Autoridades guatemaltecas visitaron la tumba del escritor en Francia como antesala de su retorno al país.

Pabellón para albergar a Asturias

El titular de la cartera de Cultura informó que se tiene previsto realizar un pabellón en el interior del Teatro Nacional, el centro cultural que lleva el nombre del escritor, para enterrar sus restos.

"Estamos trabajando muy fuertemente para concretar el retorno de sus restos a su país, a la tierra que él tanto amó y a la tierra que él deseó volver. Me parece que es particularmente significativo el hecho", dijo.

El proyecto avanzaba a mediados de año en la fase de estudios topográficos para terminar los planos y realizar la presentación oficial del diseño que se está trabajando. "Es un pabellón en el que intervendrán bastantes artistas, arquitectos, personas, para hacer un espacio digno y ampliar los espacios dedicados a la literatura, específicamente en este caso a la literatura asturiana, dentro del centro cultural", concluyó Méndez Salinas en ese momento .

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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