Homenaje a Miguel Ángel Asturias en Francia

En el marco de los preparativos para la repatriación de los restos del Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, prevista para octubre de 2026, las autoridades de Guatemala encabezaron un homenaje en Francia para el escritor guatemalteco.
El Ministerio de Cultura y Deportes dio a conocer que el titular de la cartera, Luis Méndez Salinas, viajó a ese país y, junto con el embajador de Guatemala, Rubén Estuardo Nájera Contreras, visitaron la tumba del también periodista y diplomático.
Los restos de Asturias se encuentran en el histórico Cementerio Père-Lachaise, lugar donde se llevó a cabo una ceremonia para rendirle homenaje a su legado, marcado por una serie de obras que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX.
Gestionan traslado de restos de Asturias al país
El Gobierno de Guatemala anunció que el próximo 19 de octubre se realizará la inhumación de los restos del Premio Nobel de Literatura de 1967, Miguel Ángel Asturias (1899-1974), tras cumplir los trámites para su repatriación desde Francia.
El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, detalló que los restos del célebre escritor reposarán en el Centro Cultural que lleva su nombre en la capital guatemalteca.
El anuncio fue hecho la semana pasada durante un acto público de colocación de ofrendas florales realizada al pie del monumento al autor en la avenida de la Reforma, una de las arterias culturales más importantes de la Ciudad de Guatemala, en una ceremonia tradicional que conmemora el aniversario de su fallecimiento en Madrid, ocurrido el 9 de junio de 1974.
El jefe de la cartera de Cultura explicó que el Gobierno trabaja fuertemente para concretar el retorno de los restos del autor de 'El Señor Presidente' a su país natal, cumpliendo con el deseo que el propio novelista manifestó antes de fallecer de volver a su tierra.
"Este año es tan especial porque estamos trabajando muy fuertemente para concretar el retorno de sus restos a su país, a la tierra que él tanto amó y a la tierra que él deseó volver, me parece que es particularmente significativo el hecho de que estemos acá", señaló el ministro.
El funcionario anticipó que las autoridades preparan una extensa agenda de homenajes que arrancará a finales de julio, en la que destaca el montaje de la pieza musical 'La Tumba del Gran Lengua', una obra del maestro guatemalteco Joaquín Orellana.
Según explicó el funcionario, esta producción extraordinaria —que involucra orquesta, coro, marimba, útiles sonoros y un actor— hace cerca de 25 años que no se pone en escena.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7