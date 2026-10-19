Julio Solórzano Foppa: “Hubo amenazas contra Juan Francisco”

El pasado fin de semana un ataque armado en Campo Marte, zona 5 de la capital guatemalteca, dejó como saldo la muerte del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Esta tragedia, calificada desde varios sectores como un crimen político, impactó profundamente a la familia Solórzano Foppa, ya marcada por años de violencia y pérdidas.
Julio Solórzano Foppa, tío del fallecido, compartió en entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, cómo vivió su familia el sábado del ataque. Señaló que él se encontraba fuera del país cuando ocurrió el hecho, mientras Silvia, madre de Juan Francisco, permaneció acompañada por personas cercanas. "Para Silvia, en primer lugar, pero para todos nosotros es una tragedia terrible", expresó.
Sobre amenazas previas, Julio aseguró que Juan Francisco Solórzano Foppa había recibido amenazas de manera constante. "Siempre hubo amenazas. Él denunció y evidenció el crimen organizado, bandas de traficantes, políticos corruptos y personas enquistadas en organizaciones. Toda su vida fue congruente, dedicada al trabajo político y legal", detalló, recordando también el tiempo en prisión de Juan Francisco tras intentar formar un partido político.
El familiar del exfiscal y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reiteró que el Ministerio Público y Gobernación deben investigar hasta identificar a autores materiales e intelectuales. "Aquí no puede haber impunidad", afirmó.
Una historia familiar marcada por la lucha y la tragedia
La historia de la familia Solórzano Foppa está marcada por la tragedia desde el conflicto armado interno en Guatemala. Entre 1980 y 1983, varios miembros familiares fueron asesinados o desaparecidos: la madre Alaíde Foppa fue secuestrada en 1980, el hermano Juan Pablo murió en combate en 1981, Mario Solórzano Foppa, periodista, fue asesinado ese mismo año y el padre de Juan Francisco, conocido como el comandante Camilo, fue ultimado en 1983.
El entrevistado subrayó que, aunque hay familias con más víctimas, en el ámbito urbano la suya ha padecido mucho, especialmente en contextos de represión a periodistas, artistas, estudiantes y sacerdotes.
Al referirse a los hijos de Juan Francisco, el tío indicó que "uno de ellos estuvo presente en el lugar del crimen." Explicó que recibirán apoyo psicológico y que cuentan con el respaldo de sus madres, lo que sin duda será fundamental para afrontar la situación.
Por aparte, consultado sobre su última conversación con Juan Francisco, expresó que solían verse en reuniones familiares y conversar sobre la vida cotidiana y política. "Juan Francisco era una persona muy alegre, alguien a quien tengo muy presente", concluyó Julio Solórzano Foppa, quien acudía al funeral en el momento de la entrevista.
Honras fúnebres de Solórzano Foppa
Respecto al sepelio, compartió que el cuerpo será velado el 20 de octubre, fecha emblemática para Guatemala, por conmemorarse el Día de la Revolución. Según dijo, la decisión se tomó tras los trámites legales, pero la familia y organizaciones consideraron importante marcar esa coincidencia para visibilizar que los crímenes de impacto político representan un retroceso para la democracia en el país.
El cuerpo estará en el parque central antes de dirigirse al cementerio como acto simbólico para rechazar la impunidad y la violencia contra quienes luchan por derechos humanos y justicia.
* Escuche aquí la entrevista completa: