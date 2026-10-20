 Marcha del Día de la Revolución recorre la capital
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Marcha por el Día de la Revolución recorre la capital

Las autoridades de tránsito dieron a conocer las vías alternas para la circulación vehicular.

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Marcha por el Día de la Revolución recorre la capital el 20 de octubre de 2026., PMT capitalina/Montejo
Marcha por el Día de la Revolución recorre la capital el 20 de octubre de 2026. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Organizaciones llevan a cabo este martes, 20 de octubre, una marcha en conmemoración del Día de la Revolución, la cual recorre la Ciudad de Guatemala para hacer una serie de planteamientos dirigidos a las autoridades del país.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detalló que la manifestación salió desde el puente El Trébol y avanza por la avenida Bolívar y 36 calle, zona 8 de la Ciudad de Guatemala, y se dirige hacia el Palacio Nacional de la Cultura.

Amílcar Montejo, portavoz de la entidad, compartió las vías alternas para las personas que son ajenas a la actividad y necesitan avanzar por estos sectores:

  • Plaza Mariachis.
  • Avenida Santa Cecilia.
  • Calzada Atanasio.
  • Avenida El Cementerio.

Revolución de 1944

El 20 de octubre es una fecha clave en Guatemala, ya que se recuerda la Revolución de 1944, un movimiento cívico-militar que marcó el fin del gobierno de Federico Ponce Vaides y abrió el camino a una nueva etapa política caracterizada por mayores libertades públicas y derechos ciudadanos.

Este hecho histórico dio paso a un proceso de transformación que incluyó la creación de la Constitución Política de la República de 1945, documento fundamental donde se establecieron derechos sociales, laborales y nuevas formas de organización estatal. El movimiento surgió en un contexto de rechazo al autoritarismo y la limitación de la participación política.

Durante los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz, derivados de la revolución, se promovieron reformas en educación, ámbito laboral y participación social, lo que representó un cambio significativo en la evolución política y social de Guatemala.

Desde el enfoque legislativo, la Revolución de Octubre es considerada un punto de inflexión para entender la evolución constitucional del país y el rol de las instituciones en la protección de los derechos ciudadanos.

La Constitución de 1945 estableció las bases para una organización estatal moderna y el desarrollo democrático en Guatemala. Aunque posteriormente fue reemplazada, sigue siendo un antecedente relevante para comprender los procesos constitucionales y los cambios institucionales que han dado forma al país.

La conmemoración de la Revolución de 1944 permite analizar los avances y desafíos de Guatemala, recordando que la democracia se construye día a día con instituciones responsables, una ciudadanía informada y la participación activa en los asuntos públicos.

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