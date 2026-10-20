Campo Marte reabre tras incidente de violencia

El Gobierno de Guatemala anunció que el Centro Deportivo y Recreativo "Campo Marte" reabrió sus puertas este martes, 20 de octubre. El uso de las instalaciones estuvo suspendido luego del ataque armado ocurrido el pasado fin de semana, en el que murieron dos personas.
Las víctimas del referido hecho de violencia fueron identificadas como el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien ejerció como fiscal del Ministerio Público y jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); y Gustavo Aguilar Gamarro, deportista de la Federación de Judo.
Los ciudadanos fueron atacados a balazos por desconocidos mientras practicaban deporte en una de las canchas del referido centro deportivo, ubicado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
Por medio de un breve comunicado emitido por el Ministerio de Cultura y Deportes, se informó que desde las 14:00 horas de hoy estaría abierto al público nuevamente el recinto para que la población pueda acercarse a realizar sus actividades.
Crimen en recinto deportivo
El exfiscal anticorrupción y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, fue asesinado el pasado sábado por la mañana frente a uno de sus hijos cuando jugaba al fútbol en el Campo Marte. En el ataque también perdió la vida el exjudoca Gustavo Aguilar Gamarro.
El exfiscal contaba con agentes de la Policía Nacional Civil para su seguridad debido a su papel años atrás en la Fiscalía, donde encarceló a docenas de pandilleros. Sin embargo, los policías no repelieron el ataque armado, perpetrado por al menos dos sicarios, de acuerdo con la información preliminar.
En el lugar, las autoridades encontraron al menos 57 casquillos de bala y hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos, tras la liberación el pasado domingo de dos jóvenes señalados de cometer el crimen por falta de pruebas.
* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7