 Decomisan cocaína valorada en más de Q16 millones en Quetzaltenango
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Decomisan cocaína valorada en más de Q16 millones en Quetzaltenango

La droga era trasladada en compartimientos ocultos dentro de un vehículo.

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El cargamento de cocaína decomisado en Quetzaltenango el martes 20 de octubre de 2026., PNC
El cargamento de cocaína decomisado en Quetzaltenango el martes 20 de octubre de 2026. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad dieron a conocer este martes, 20 de octubre, que un operativo realizado en Génova Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango, permitió el decomiso de un cargamento de cocaína valorado en más de 16 millones de quetzales.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), las acciones se implementaron en seguimiento a investigaciones  de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. Estuvieron a cargo de personal de la Comisaría 41 y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

Los agentes realizaron una intervención en la entrada a San Miguelito, en la referida localidad, donde inspeccionaron un vehículo tipo camioneta con apoyo de un agente canino de la unidad K-9 y en coordinación con fiscales del Ministerio Público.

La inspección permitió descubrir tres compartimientos o caletas en los que se encontraban ocultos 168 paquetes rectangulares que, al realizarles la prueba de campo, dieron como resultado positivo para cocaína.

Las autoridades deetallaron que este cargamento incautado está valorado en más de 16 millones de quetzales y destacaron que se trata deun nuevo "golpe al narcotráfico".

Capturan a sospechoso

Durante el operativo, los policías capturaron a un hombre de 51 años, quien conducía la camioneta  en la que eran trasladados los paquetes con estupefacientes.

La PNC aseguró que la investigación continúa para poder identificar a más integrantes de esta estructura criminal dedicada al trasiego de drogas.

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