 Édgar Ortiz denuncia seguimientos y amenazas
Nacionales

Édgar Ortiz denuncia seguimientos y amenazas

El abogado explicó que han documentado a personas que les toman fotografías para registrar la ubicación en tiempo real y movimientos, por lo que han suspendido varios eventos.

Compartir:
Edgar Ortiz, abogado y analista político., Captura de pantalla
Edgar Ortiz, abogado y analista político. / FOTO: Captura de pantalla
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Édgar Ortiz, abogado y analista político, denunció a través de sus redes sociales este miércoles 21 de octubre, que son víctimas de seguimiento y amenazas, tan graves, que se vieron obligados a suspender eventos de Poder Ciudadano, plataforma a través de la cual recolectaron firmas para transformar de raíz el sistema político y social del país.

"En los últimos meses hemos recibido amenazas algunas fueron tan serias que nos obligaron a cancelar eventos de recolección de firmas", manifestó Ortiz, por lo que en septiembre pasado, presentaron una denuncia en el Ministerio Público (MP); sin embargo los seguimientos continuaron.

El abogado explicó que gracias a las medidas de seguridad que adoptaron, han identificado y documentado en varias oportunidades a las personas que los siguen, "Hay gente que nos sigue y que nos toma fotografías para documentar nuestra ubicación en tiempo real y nuestros movimientos, muchas familias guatemaltecas viven el problema de la inseguridad y ahora nosotros también lo estamos viviendo", manifestó. 

Ortíz agregó que la información será trasladada a la Fiscalía para individualice a los responsables, además cómo consecuencia de estos seguimientos y amenazas decidieron cancelar el Congreso Ciudadano, programado para el próximo 31 de octubre.



"Estos ataques y estas amenazas son una muestra de lo importante del trabajo que estamos haciendo, agradezco a los centenares de voluntarios que hicieron posible esta reforma a la justicia", indicó Ortíz. 

El abogado también agradeció a las personas que han mostrado su apoyo y su solidaridad, "No dejaremos que estas amenazas y esas intimidaciones detengan el sueño que todos tenemos de vivir en un mejor país", expresó. 

Recolección de firmas 

Ciudadanos de diferentes sectores realizaron una movilización significativa al lanzar una campaña de recolección de firmas que busca transformar de raíz el sistema político y social del país a través de una reforma constitucional. Diversas organizaciones, agrupadas bajo la consigna de Poder Ciudadano, lideran la iniciativa que pretende canalizar el descontento social hacia un cambio legal y pacífico.

La campaña busca que el Congreso que debata modificaciones a la Constitución o, en su defecto, convoque a un referéndum popular. 

Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madrid

El sospechoso tiene 59 años y es de nacionalidad española.

En Portada

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudicialest
Nacionales

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudiciales

03:29 PM, Oct 21
Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madridt
Nacionales

Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madrid

04:33 PM, Oct 21
Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixcot
Nacionales

Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixco

04:23 PM, Oct 21
Estos premios económicos se repartirán durante la 65 Vuelta a Guatemalat
Deportes

Estos premios económicos se repartirán durante la 65 Vuelta a Guatemala

08:03 PM, Oct 21
Mario Acevedo defiende los resultados de Municipalt
Deportes

Mario Acevedo defiende los resultados de Municipal

07:03 PM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga NacionalViolenciaLiga de NacionesEstados UnidosPNCJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar