Panorama del tránsito en la capital tras el fin de clases

Con el fin del ciclo escolar en diferentes colegios, el tránsito en la capital registra cambios notables, según explicó Amílcar Montejo, portavoz de Emetra, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, este miércoles 21 de octubre. Según dijo, la sensación generalizada es de alivio parcial en cuanto a la circulación vehicular, aunque las complicaciones y congestiones no desaparecen, solo varían de horario y duración.
Montejo detalló que, aunque parece haber menos vehículos en las calles, en realidad hay menos viajes. "Muchos padres que usualmente realizan dos o tres recorridos para dejar a sus hijos en diferentes centros educativos, ya no lo hacen ahora que terminó el ciclo escolar. Esto reduce la presión vehicular durante la mañana", explicó.
En consecuencia, la hora pico, que normalmente ocurría antes de las 6 de la mañana, se traslada a las 8:00, con un alivio de entre 10 y 25 minutos en algunas de las principales arterias.
Pese a estos cambios, la ciudad no se detiene y las salidas hacia actividades vespertinas —como cursos de vacaciones, actividades recreativas o visitas a centros comerciales— mantienen elevada la congestión durante las tardes y noches. Además, el clima sigue siendo un factor determinante: "Las lluvias, especialmente al sur y en el valle de la ciudad, hacen que los congestionamientos sean más extensos, sobre todo en la jornada vespertina", advirtió Montejo.
Uno de los cambios visibles en el tránsito sucede por la salida de circulación de aproximadamente 600 autobuses escolares. Estos vehículos, sin actividad educativa, quedan estacionados o son usados temporalmente para viajes a departamentos o actividades religiosas y excursiones, pero su ausencia se percibe en las zonas escolares.
Otros usos de los buses e implementación de operativos de control
Montejo recalcó que muchos de estos buses pueden ser usados para traslados masivos, pero que deben cumplir los requisitos legales para operar fuera del entorno escolar, especialmente en fechas de alta movilidad como el 1 de noviembre o durante eventos deportivos y religiosos de gran escala.
La cultura del uso compartido del automóvil también fue destacada: ejemplos como conciertos multitudinarios o convivios empresariales donde se promueve el transporte colectivo han demostrado disminuciones de hasta 2,000 vehículos en los alrededores, mejorando el flujo y reduciendo el riesgo de incidentes viales asociados al consumo de alcohol.
Montejo explicó que, durante eventos y fiestas, especialmente en la temporada de convivios y celebraciones religiosas de noviembre, algunas empresas ya restringen el acceso de autos particulares y obligan a los asistentes a utilizar transporte colectivo o taxis, una medida que, además de reducir el tráfico, ayuda a prevenir accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.
Respecto al uso de autobuses escolares en otras actividades, Montejo señaló que hay operativos para garantizar que estos vehículos cumplan las normas, especialmente cuando trasladan grupos grandes de adultos. "No es lo mismo transportar a 15 niños sentados que a 45 adultos con equipaje. Se requiere control para garantizar la seguridad vial", destacó el portavoz.
En cuanto a la afluencia a iglesias, Montejo comentó que algunas congregaciones en Mixco y San José Pinula ya organizan el traslado grupal de feligreses, usando varios servicios durante el fin de semana y evitando la saturación de las vías públicas. Resaltó que la tendencia es favorecer el transporte colectivo y la organización familiar para reducir la presión sobre la infraestructura vial, especialmente durante celebraciones religiosas y procesiones.
Próximas actividades bajo monitoreo
El portavoz de Emetra advirtió también sobre el aumento de actividades y riesgos viales hacia finales de octubre y principios de noviembre por fiestas de disfraces, Halloween y visitas a cementerios, sumados a eventos como la vuelta ciclística y mercados temporales.
La Policía Nacional Civil, en coordinación con Emetra, mantendrá operativos para prevenir excesos, carreras clandestinas y el uso incorrecto de placas, enfatizando que no se permite disfrazar ni tapar la matrícula de los vehículos.