Bomberos rescatan a persona atrapada tras accidente en la ruta al Pacífico

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este jueves, 22 de octubre, en el kilómetro 33 de la ruta al Pacífico, dejó como saldo una persona herida. Los cuerpos de socorro trabajaron en el área para brindarle la atención correspondiente.
Según la información compartida por los Bomberos Voluntarios, en el referido sector ocurrió una colisión que dejó a uno de los tripulantes de los vehículos involucrados atrapado, por lo que fue necesario utilizar equipo especial hidráulico para liberarlo.
Tras varios minutos de maniobras con la "quijada de la vida", finalmente los técnicos en urgencias médicas lograron liberar al afectado. Le brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.