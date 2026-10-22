 Elecciones 2027: TSE refuerza prevención de conflictos
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Elecciones 2027: TSE refuerza estrategia de prevención de conflictividad y verifica campaña anticipada

El Tribunal Supremo Electoral se prepara para las elecciones generales de 2027, enfrentando retos de violencia y campañas anticipadas, con más de 235 denuncias en curso.

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Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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A solo tres meses de la convocatoria para las Elecciones Generales 2027, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabaja de forma anticipada para prevenir conflictos y garantizar la seguridad antes y durante los comicios. El magistrado titular Kelvin Jiménez aseguró, en entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que ya están coordinando acciones con la mesa de prevención de la conflictividad y la mesa interinstitucional de seguridad. Según detalló, por primera vez el lanzamiento de la convocatoria y las acciones logísticas arrancan antes del llamado oficial, con el fin de anticipar y mitigar posibles incidentes.

El magistrado destacó el compromiso del TSE de actuar con legalidad, objetividad e imparcialidad, especialmente tras intentos de manipulación electoral que han surgido en el país. Jiménez reiteró que el pleno de magistrados mantiene una relación armónica y todas las resoluciones y acuerdos se han alcanzado por consenso, lo cual, subrayó, otorga tranquilidad sobre la independencia y unidad de criterio del Tribunal.

En cuanto a la experiencia de magistrados anteriores, Jiménez prefirió no emitir juicios sobre su desempeño, pero reconoció que uno de los puntos a mejorar es la comunicación. El actual pleno apuesta por una estrategia que acerque el Tribunal a la ciudadanía, involucrando sectores sociales e indígenas y transmitiendo los procesos de forma clara, con el objetivo de recuperar la confianza y fortalecer la democracia.

Consultado sobre la presencia de grupos delictivos en el proceso electoral, Jiménez señaló que la labor del TSE se limita al control político durante las elecciones, mientras que el combate a delitos como el narcotráfico recae en otras instituciones. Explicó que los focos de conflictividad detectados por el Tribunal rara vez se vinculan a la delincuencia común, sino a factores relacionados con la dinámica electoral, como la transhumancia de electores entre municipios y departamentos, fenómeno al que dedican especial atención para evitar conflictos.

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La estrategia contempla fortalecer los controles internos, mejorar las prácticas de seguridad y crear una Subdirección General de Ciberseguridad.

Denuncias por campaña anticipada

Respecto a la campaña anticipada, Jiménez informó que ya se superan las 235 denuncias por posibles infracciones. Detalló que estos expedientes son de carácter reservado y que próximamente algunas personas podrían enfrentar sanciones, tanto aspirantes como funcionarios públicos.

El entrevistado destacó la dificultad de notificar a quienes realizan actividades de campaña a través de redes sociales, pero aseguró que la población comenzará a ver expedientes sancionados y otros desestimados en los próximos días.

El magistrado adelantó que se implementará un proceso de capacitación dirigido a periodistas, medios de comunicación y representantes de partidos políticos en todo el país, para clarificar qué prácticas se consideran proselitismo permitido y cuáles constituyen campaña anticipada, de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos y su reglamento.

* Escuche aquí la entrevista completa con el magistrado del TSE:

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