MP inspeccionan patrullas utilizadas para la captura de los hermanos Choc Toz

Personal del Ministerio Público (MP) inspeccionaron las patrullas de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC), que fueron utilizadas durante la captura de los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, tras el crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido en el Campo Marte de la zona 5 de la capital, salieron de la carceleta de la Torre de Tribunales.
La inspección de las patrullas se realizó la tarde de este jueves 22 de octubre en la Dirección General de la PNC en la zona 1 de la capital.
Las patrullas inspeccionadas se utilizaron durante la captura de los hermanos Choc Tox y para su posterior traslado a la Torre de Tribunales.
Los hermanos fueron liberados después de que un juez consideró la "falta de mérito" al no encontrar suficientes pruebas en su contra, mientras expertos en seguridad y medios locales, citando fuentes judiciales, advirtieron que el arma pudo haber sido implantada por miembros de la policía cuando los detuvieron.
El asesinato de Solórzano Foppa en un campo de fútbol ha conmocionado a la población guatemalteca, por la relevancia del abogado dentro de la escena política y por su lucha contra la corrupción.
Solórzano Foppa, quien dirigió la Dirección de Análisis Criminal (2013-2016) del Ministerio Público y fue titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir en 2022 la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.