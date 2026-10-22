 Obras en Puente Aguilar Batres afectan la circulación
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Trabajos en puente de la Aguilar Batres complican la circulación

En el área hay reducción de carriles, lo cual impacta en áreas de la capital, Mixco y Villa Nueva.

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Tránsito complicado en áreas de Villa Nueva este jueves, 22 de octubre de 2026., PMT de Villa Nueva
Tránsito complicado en áreas de Villa Nueva este jueves, 22 de octubre de 2026. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Las autoridades de tránsito dieron a conocer que este jueves, 22 de octubre, se registran complicaciones para la movilidad vehicular en diferentes sectores debido a la reducción de carriles que se implementó en el área donde se encuentra el puente de la calzada Aguilar Batres, específicamente en la 29 calle.

Desde ayer se pusieron en marcha estas medidas en el sector, donde el personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) realiza trabajos de mantenimiento y reparación en la referida estructura.

Las Policías Municipales de Tránsito (PMT) de Guatemala, Villa Nueva y Mixco han hecho el llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias, ya que hay al menos dos carriles cerrados, lo cual impacta en la movilidad en distintas vías.

La PMT de Villa Nueva detalló que esta mañana se observa tránsito lento al norte desde el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico (CA-9). En sus redes sociales, la institución compartió imágenes de la carga vehicular que se observa en este tramo, donde hay fuerte congestionamiento.

Impacto en áreas de Mixco

La PMT de Mixco también detalló que se presentan complicaciones en la movilidad vehicular sobre el anillo Periférico debido a los trabajos de mantenimiento en el puente. Esta situación también afecta la circulación en los sectores de San Cristóbal, por lo que se recomendó utilizar vías alternas.

Rutas alternas

Los trabajos en el puente durarán varias semanas, por lo que la PMT capitalina compartió las rutas alternas sugeridas para los usuarios:

  • Si proviene de ruta al Pacífico, se puede incorporar al bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal o utilizar el viaducto de la 34 calle que conecta de zona 12 hacia Las Charcas, zona 11.
  • Utilizar la 1ª avenida, en el acceso a la colonia El Carmen, donde se habilitó un carril exprés que conecta directamente a la Universidad de San Carlos.
  • Utilizar la vía principal, el carril izquierdo y vía del Transmetro donde agentes regularán el paso.

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