Hombre deja 42 bolsas de basura en Santa Lucía en 36 minutos

Un video captado por las cámaras de seguridad de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, muestra a un hombre que sacó más de 42 bolsas de basura de un inmueble y las dejó en la vía pública, incumpliendo las disposiciones municipales para el manejo adecuado de los desechos sólidos.
Según informó la Municipalidad, el hecho ocurrió el 27 de octubre, alrededor de las 5:00 horas. Las imágenes del sistema de videovigilancia documentaron cómo el hombre entraba y salía de un inmueble para trasladar las bolsas y depositarlas en la calle.
En la grabación se observa al individuo, quien viste una camisa de rayas y un pantalón de lona gris, mientras saca los desechos y los abandona en la vía pública. De acuerdo con los datos registrados por las cámaras, la actividad se prolongó durante 36 minutos y 56 segundos, tiempo en el que dejó más de 42 bolsas de basura.
Municipalidad advierte sobre posibles sanciones
Tras documentar lo ocurrido mediante las cámaras de seguridad, las autoridades municipales informaron que estas acciones están sujetas a las sanciones correspondientes, de conformidad con las disposiciones municipales vigentes.
Hasta el momento, la comuna no ha informado sobre el monto de la multa que se impondrá ni ha revelado la identidad del hombre captado en el video.
La Municipalidad destacó que las cámaras de seguridad son una herramienta importante para identificar este tipo de conductas y contribuir al mantenimiento del orden y la limpieza en los espacios públicos.
Asimismo, hizo un llamado a los vecinos a actuar con responsabilidad, respetar las áreas urbanas y utilizar adecuadamente los servicios destinados a la recolección de basura.
Pide colaboración ante problemática en el manejo de residuos
En otro aviso dirigido a la población, la Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas solicitó la colaboración de los vecinos ante la problemática que enfrenta el sistema de manejo y disposición de residuos vinculada a AMSA.
La comuna recordó que ciertos materiales no deben depositarse ni entregarse como parte del servicio ordinario de recolección de basura domiciliar, debido a que requieren un manejo y una disposición diferenciados.
Entre los residuos que no deben incluirse en la recolección domiciliar ordinaria se encuentran:
- Refrigeradoras.
- Camas y colchones.
- Ripio y escombros de construcción.
Las autoridades pidieron a la población evitar que estos materiales se mezclen con los desechos domiciliares ordinarios y colaborar con el manejo adecuado de los residuos.
Finalmente, la Municipalidad reiteró que mantener limpias las calles, avenidas y áreas públicas es una responsabilidad compartida. Por ello, instó a los habitantes a evitar depositar basura en lugares no autorizados y a contribuir al cuidado de los espacios comunes para preservar la salud, el bienestar y la buena imagen del municipio.