 Localizan a una persona fallecida dentro de un vehículo en Villa Canales
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Localizan a una persona fallecida dentro de un vehículo en Villa Canales

El automóvil fue abandonado a orillas de la carretera.

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Área donde fue localizado el cadáver dentro de un carro en Villa Canales., Bomberos Voluntarios
Área donde fue localizado el cadáver dentro de un carro en Villa Canales. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una persona fue localizada sin signos vitales en el interior de un vehículo que se encontraba abandonado en la vía pública. El hallazgo se realizó este miércoles, 28 de octubre, en la subida de la aldea El Tablón, municipio de Villa Canales.

De acuerdo con la información de los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas para reportar la presencia del automóvil a orillas de la carretera, por lo que elementos de la 54ª Compañía acudieron al lugar para verificar la situación.

Al realizar una inspección visual, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), observaron una silueta en el interior del vehículo.

Debido a los protocolos correspondientes, coordinaron con fiscales del Ministerio Público (MP) y a su llegada para procedieron a abrir una de las puertas del automóvil para verificar lo que ocurría.

Tras las diligencias realizadas, se confirmó que en el interior del vehículo se encontraba una persona fallecida.

Hasta el momento, no se han establecido los datos de identificación de la persona ni las circunstancias de su muerte. Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

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