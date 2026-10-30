 Capturan a presunto narcotraficante en Chiquimula: Detalles
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Capturan a presunto narcotraficante en Chiquimula

El sospechoso tenái una orden de detención vigente.

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El sospechoso fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional para resolver su situación legal., PNC
El sospechoso fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional para resolver su situación legal. / FOTO: PNC
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Un hombre de 24 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en jurisdicción del municipio de Camotán, Chiquimula, señalado de estar vinculado con delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con información compartida por la institución, agentes asignados a la Comisaría 23 realizaron la detención luego de establecer que el individuo tenía una orden de captura vigente, emitida por un juzgado de Guatemala.

El requerimiento judicial fue girado el pasado 13 de octubre por su presunta implicación en los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

El sindicado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, donde deberá solventar su situación legal.

Capturan a extraditable vinculado con narcotráfico

El detenido es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II.

Reciente decomiso de droga

Las fuerzas de seguridad de Guatemala decomisaron en el sur del país un cargamento de marihuana valorado en aproximadamente 2.4 millones de dólares, según informaron ayer las fuentes oficiales.

El cargamento, que totalizó 1.217 kilos de marihuana, fue ubicado por las autoridades "durante una diligencia" en la víspera en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla, unos 75 kilómetros al sur de la capital, según la Policía Nacional Civil.

De acuerdo con las autoridades, la droga, valorada en 18,5 millones de quetzales, se encontraba escondida en "44 rollos de tela" dentro de un parcelamiento.

"La incautación se concretó como resultado de las labores de investigación y seguimiento desarrolladas por las unidades especializadas de la policía", explicó el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

"Tras el decomiso, las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la procedencia del cargamento, así como determinar quiénes estarían vinculados con su traslado y almacenamiento", añadió el Gobierno, sin que hasta el momento existan detenciones tras el operativo.

En lo que va del año, según medios locales, Guatemala ha decomisado casi dos toneladas de marihuana y otras 8,7 toneladas de cocaína, las drogas que más se trafican en el país centroamericano.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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