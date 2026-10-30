 EE.UU. se pronuncia por “narcoquinceañera”
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EE.UU. se pronuncia por “narcoquinceañera”

La Embajada de Estados Unidos recordó que el esposo de la alcaldesa fue condenado en EE. UU. por narcotráfico.

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Celebración en Zacapa es cuestionada por la Embajada de los Estados Unidos. , Captura de pantalla
Celebración en Zacapa es cuestionada por la Embajada de los Estados Unidos. / FOTO: Captura de pantalla
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La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala se pronunció la tarde de este vienes 30 de octubre por la celebración de los 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle.

"Los guatemaltecos merecen calles seguras y autoridades honestas. Pero, mientras tanto, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, celebra una "narcoquinceañera" de lujo valorada en millones.", indicó la Embajada estadounidense en una publicación en X. 

La Embajada americana recordó que Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, esposo de la alcaldesa fue condenado en EE. UU. por narcotráfico. Y, por si fuera poco, su cuñado, "Haroldito", es requerido por la justicia estadounidense por narcotráfico y señalado por sembrar terror en Zacapa y Guatemala. "Nuestra tolerancia: Cero. Punto.", indicó la representación diplomática. 

El exconcejal de Zacapa se declaró culpable en 2023 de participar en una conspiración para transportar cocaína desde Sudamérica hacia Guatemala, con destino a los Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales, reconoció su participación en una operación que involucró más de 450 kilogramos de cocaína.

La Embajada agregó que de cara a las elecciones de 2027, la vigilancia debe extenderse a todos los niveles: presidencial, legislativo y municipal. "Los guatemaltecos, especialmente los zacapanecos, tienen derecho a alzar la voz y exigir transparencia. ¡Todos debemos tener TOLERANCIA CERO frente a los narcopolíticos!", indicó la Embajada.

En un video difundido en redes sociales, Ovalle aseguro que sus familiares la apoyaron en la organización de la fiesta, y cada uno de sus familiares aportó el pastel, la musica y la comida, mientras que ella se encargó de los "foquitos". 

"Le doy gracias a Dios por permitirle a mi hija llegar a sus 15 años. Cuento con familia que me apoya", manifestó la funcionaria días antes de la celebración.

Dicha fiesta fue ampliamente difundida en redes sociales debido a que a la misma asistieron creadores de contenido como Hello Muchá, la cantante Fabiola Roudha, entre otros artistas. 

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El sospechoso tenái una orden de detención vigente.

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