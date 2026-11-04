 Vehículos con fallas afectan circulación en la capital
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Vehículos de transporte pesado obstaculizan la circulación en la capital

Entre las áreas afectadas se encuentran las zonas 2 y 11.

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Camión varado en la calle Martí y 10ª avenida, zona 2., PMT capitalina/Montejo
Camión varado en la calle Martí y 10ª avenida, zona 2. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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La circulación vehicular en la Ciudad de Guatemala presenta complicaciones en diferentes sectores, incluidos dos en los que se ha reportado la presencia de vehículos de transporte pesado con fallas mecánicas que obstaculizan parcialmente el paso.

Según la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, desde horas de la madrugada se reportó que un camión se quedó detenido en la calle Martí y 10ª avenida, zona 2.

"Este incidente afecta la circulación vehicular con sentido hacia puente Belice. Tome en consideración esta información si transita por el sector", detalló la entidad.

Agregó que desde que surgió esta emergencia se desplegó personal a la zona afectada para regular el paso vehicular y realizar las gestiones necesarias con el objetivo de retirar lo antes posible el obstáculo y liberar el paso por esta importante vía.

Después de la pronta intervención de las autoridades, se confirmó que el tramo fue liberado. Sin embargo, persisten algunas complicaciones debido a la acumulación vehicular que se tenía en el sector por el cierre que se tuvo temporalmente.

Tráiler varado en zona 11

Otra emergencia que reportó la PMT de la capital durante la madrugada de este miércoles fue la presencia de un vehículo de transporte pesado en el área del Periférico, zona 11, a donde los agentes se presentaron para brindar la asistencia necesaria.

"Hay un que presenta fallas mecánicas e interrumpe la circulación vehicular en el carril izquierdo con dirección hacia el norte", explicó la institución.

Agregó que se coordinó el apoyo para poderlo retirar del lugar y liberar la vía lo antes posible.

Las autoridades de tránsito recomendaron a los automovilistas tomar precauciones al circular por estos sectores, reducir la velocidad y atender las indicaciones de los agentes de la PMT para evitar mayores complicaciones.

Asimismo, hicieron un llamado a los conductores de transporte pesado a verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de iniciar sus recorridos, con el fin de prevenir incidentes que puedan afectar la movilidad en las principales vías de la ciudad.

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