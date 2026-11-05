Localizan a dos hombres extraviados en el volcán Santa María

Las fuerzas de seguridad y cuerpos de socorro llevaron a cabo labores de búsqueda y rescate de dos personas que permanecían desaparecidas desde el 3 de noviembre en el volcán Santa María, ubicado en el departamento de Quetzaltenango.
Elementos de Bomberos Voluntarios y agentes de la División de Seguridad Turística (Disetur) de la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo un trabajo coordinado con otros grupos de rescate, autoridades municipales, entre otras instituciones para la localización.
Los hombres, de 18 y 21 años, fueron encontrados en horas de la noche del pasado miércoles 4 de noviembre en el sector Las Majadas. Ambos presentaban síntomas de deshidratación y laceraciones, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7