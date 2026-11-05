 Localizan a dos hombres extraviados en el volcán Santa María
Nacionales

Localizan a dos hombres extraviados en el volcán Santa María

Ambos presentaban síntomas de deshidratación y laceraciones.

Compartir:
Los hombres fueron encontrados tras intensas labores de búsqueda en el volcán Santa María., Bomberos Voluntarios
Los hombres fueron encontrados tras intensas labores de búsqueda en el volcán Santa María. / FOTO: Bomberos Voluntarios
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las fuerzas de seguridad y cuerpos de socorro llevaron a cabo labores de búsqueda y rescate de dos personas que permanecían desaparecidas desde el 3 de noviembre en el volcán Santa María, ubicado en el departamento de Quetzaltenango.

Elementos de Bomberos Voluntarios y agentes de la División de Seguridad Turística (Disetur) de la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo un trabajo coordinado con otros grupos de rescate, autoridades municipales, entre otras instituciones para la localización.

Los hombres, de 18 y 21 años, fueron encontrados en horas de la noche del pasado miércoles 4 de noviembre en el sector Las Majadas. Ambos presentaban síntomas de deshidratación y laceraciones, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Confirman motines en cárceles y activan protocolos para restablecer controlt
Nacionales

Confirman motines en cárceles y activan protocolos para restablecer control

06:41 AM, Nov 05
El emotivo video con el que Cristiano Ronaldo se despidió de la Selección de Portugalt
Deportes

El emotivo video con el que Cristiano Ronaldo se despidió de la Selección de Portugal

07:35 AM, Nov 05
¿Habrá un último partido de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal?t
Deportes

¿Habrá un último partido de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal?

07:26 AM, Nov 05
Falsas amenazas de bomba afectan vuelos y aeropuertos en Europat
Internacionales

Falsas amenazas de bomba afectan vuelos y aeropuertos en Europa

07:21 AM, Nov 05
Detalles de la muerte de la actriz y comediante María Alicia Delgadot
Farándula

Detalles de la muerte de la actriz y comediante María Alicia Delgado

06:39 AM, Nov 05

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaReal MadridEstados UnidosPNC65VueltaEE.UU.#LaLiga
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar