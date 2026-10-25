Localizan a 14 desaparecidos en San Pedro Ayampuc

La desaparición de 14 personas puso en alerta a las autoridades, cuerpos de rescate y vecinos, quienes trabajaron desde ayer a las 13:00 horas hasta la madrugada de este domingo, 25 de octubre de 2026, para encontrar a los desaparecidos. Bomberos Municipales confirmaron que el grupo extraviado fue hallado en el sector de La Cruz de los Vados, en el municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala.
Los cuerpos de rescate destacaron que entre los desaparecidos figuraban nueve niños y cinco adultos, quienes fueron encontrados después de casi 12 horas. A los afectados se les atendió en el lugar donde fueron encontrados; asimismo, una niña fue atendida por los paramédicos a causa de una herida cortante en un pie.
Los Bomberos Municipales narraron que los desaparecidos fueron reportados por familiares a eso de las 13:00 horas de ayer, por lo que se iniciaron los trabajos de búsqueda y rescate que se extendieron hasta la madrugada de este domingo.
Tras ser halladas, las 14 personas que habían estado desaparecidas fueron trasladadas hacia una zona segura en donde los rescatistas hicieron evaluaciones médicas, como parte de los protocolos para asegurarse que todos estuvieran bien.
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Desaparecidos estaban en una zona boscosa
Según las imágenes compartidas por los Bomberos Municipales, los desaparecidos fueron encontrados en medio de la oscuridad de la noche, gracias a que los rescatistas portaban linternas dentro de su equipo.
Para encontrar a los desaparecidos, los bomberos rastrearon ríos, buscaron bajo los puentes e hicieron caminatas a pie.
Por el momento se desconocen las razones por las que las personas desaparecieron en esta zona boscosa de San Pedro Ayampuc.