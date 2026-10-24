 Avanza solicitud de retiro de inmunidad de Freddy Orellana
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Avanza solicitud de retiro de inmunidad del juez Fredy Orellana

La petición de antejuicio en contra del juez Fredy Orellana obedece a un presunto soborno cobrado por la intervención de un hotel.

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Foto Archivo
Fredy Orellana / FOTO:
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Una solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público (MP) para retirarle la inmunidad al juez Fredy Orellana fue remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que siga su curso legal. Según el Organismo Judicial, la petición fue entregada el 1 de septiembre en Gestión Penal de la Torre de Tribunales.

De acuerdo con lo establecido en la Ley en Materia de Antejuicio, las solicitudes de retiro de inmunidad deben ser conocidas por la CSJ. El procedimiento refiere que el juez que recibe la solicitud debe inhibirse y enviar el requerimiento al pleno del citado poder del Estado.

Posteriormente, la petición de antejuicio para retiro de Inmunidad, como la del juez Fredy Orellana, deberá ser remitida a la Cámara de Amparo y Antejuicio para el análisis pertinente. De esa manera, la petición es elevada al pleno de magistrados, quienes decidirán si procede el proceso de antejuicio.

De proceder, en caso de que los magistrados la admitan para su trámite de antejuicio, los togados deberán nombrar a un juez pesquisidor, quien en un plazo de 60 días deberá ejecutar los procedimientos que contienen un informe, para determinar su criterio; es decir, si considera procedente o no el retiro de la inmunidad.

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Fredy Orellana cuestionado por una intervención

Según los requerimientos del ente investigador, que presentó la solicitud, se busca que se abra una investigación en contra del juez Fredy Orellana, señalado de presuntos hechos de corrupción vinculados con la intervención de un hotel en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

De esa manera, el expediente quedó en manos de la CSJ, para evaluar si respalda a Orellana o decide proceder con una investigación en su contra. Cabe recordar que Orellana fue parte de varias controversias de varios hechos en el año 2023, y como efecto recibió una serie de sanciones internacionales por hechos de corrupción por acusaciones de corrupción.

El MP señaló que los hechos por los que podría ser investigado el juez Fredy Orellana, si se dicta lo procedente, es una denuncia por haber recibido un aparente soborno para beneficiar el nombramiento de nuevos administradores de un hotel en la zona 13 capitalina.

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El juez Fredy Orellana fue señalado por la cancelación del Movimiento Semilla. - Archivo.

Con información de Emisoras Unidas 89.7 FM

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