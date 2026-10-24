 Programan audiencia de 7 policías para el lunes
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Programan para el lunes la audiencia primera declaración de siete policías

Un juzgado de turno hizo saber los motivos de su detención a siete policías acusados de una supuesta implantación de evidencia.

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Los miembros de la PNC fueron llevados a la Torre de Tribunales, Foto Oscar Grijalva
Los miembros de la PNC fueron llevados a la Torre de Tribunales / FOTO: Foto Oscar Grijalva
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Un juez de turno dio a conocer los motivos de su detención a los siete policías, integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados de una supuesta implantación de prueba, durante este sábado, 24 de octubre de 2026. En la diligencia, el juez indicó que los detenidos enfrentan acusaciones de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y traslado ilegal de armas de fuego.

Asimismo, la judicatura señalada programó la audiencia de primera declaración para el próximo lunes 26 de octubre de 2026.

Tras la audiencia evacuada este sábado, los siete policías fueron retornados a las carceletas de Torre de Tribunales donde permanecerán a la espera. En la audiencia de primera declaración se conocerá si los policías son ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva.

Los siete uniformados son acusados de haberle implantado un arma de fuego a los hermanos Choc Toz, quienes habían sido capturados como supuestos sospechosos por el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, el pasado sábado 17 de octubre.

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Policías pertenecen a la comisaría 13

Cabe destacar que los siete agentes forman parte de la comisaría 13 de la Policía Nacional Civil y fueron detenidos el pasado viernes durante la noche. Posteriormente, los uniformados fueron llevados hacia la Torre de Tribunales, conforme a los trámites de ley.

Los agentes son acusados de una supuesta implantación de prueba en contra de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, quienes posteriormente recuperaron su libertad luego de que se comprobara que eran repartidores de comida rápida por medio de una aplicación de celulares.

El Ministerio de Gobernación describió que los agentes en este proceso son un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes, quienes fueron puestos a disposición por presuntas irregularidades en el procedimiento de detención de los hermanos Choc Toz.

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Las patrullas utilizadas durante la captura de los hermanos Choc Toz, fueron inspecionadas por el MP - Captura de pantalla

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