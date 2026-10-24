Ataque armado deja cuatro heridos en la zona 1 capitalina

Un ataque armado dejó cuatro heridos durante la madrugada de este sábado, 24 de octubre de 2026, reportaron Bomberos Voluntarios de la 4ª. compañía y Estación Central, quienes acudieron a la 10ª. calle y 16 avenida de la zona 1 donde ocurrió el tiroteo.
Los rescatistas indicaron que, al llegar al lugar, sus técnicos en urgencias médicas auxiliaron a cuatro personas lesionadas.
- Los heridos fueron identificados como:
- Walter Enrique Solís Reyes, de 36 años.
- Silvana Ninoyshka Snezhana Mejia García, 17 años.
- Lusby Clemencia Ayala Moza, de 18 años.
- Yanorel Nineth Viviana Solis Gutiérrez, de 16 años.
Según el diagnóstico de los paramédicos, los heridos del ataque armado presentaban "múltiples heridas de proyectil de arma de fuego", por lo que fueron estabilizadas y trasladadas hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios".
Investigaciones por ataque armado en la zona 1
Los rescatistas notificaron a las autoridades quienes llegaron al lugar, donde se espera la llegada de los investigadores para los trámites de rigor.