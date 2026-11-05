Dos fallecidos tras ataque armado en zona 12

Dos personas perdieron la vida y una quedó herida como resultado de un ataque armado ocurrido entre la medianoche y los primeros minutos de este jueves, 5 de noviembre, en la 18 avenida y 24 calle de la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que fueron alertados con respecto a este hecho de violencia que generó alarma en la comunidad, ya que en el momento en el que muchos de los habitantes del sector ya dormían, de repente la calma se rompió al escucharse una serie de disparos.
Los técnicos en urgencias médicas trasladaron unidades de emergencia al referido sector para darle seguimiento a este caso. En el lugar localizaron a tres personas con heridas de proyectil de arma de fuego. Al evaluarlas, confirmaron que dos de ellas ya no contaban con signos vitales.
Las víctimas mortales son dos hombres de aproximadamente 18 años de edad, quienes hasta el momento no han sido identificados.
Mientras tanto, una mujer de 32 años fue atendida debido a que presentaba una herida en la pierna izquierda. Los socorristas la estabilizaron y posteriormente la trasladaron al Hospital Roosevelt.
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar de los hechos y cerraron el área para resguardar los posibles indicios que puedan encontrarse para esclarecer el crimen.