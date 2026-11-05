 Renuncia María Orozco, viceministra de Hospitales
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Renuncia María Orozco, viceministra de Hospitales

El titular del Ministerio de Salud ya aceptó la dimisión de la viceministra.

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María del Rosario Orozco García, viceministra de Hospitales., Ministerio de Salud
María del Rosario Orozco García, viceministra de Hospitales. / FOTO: Ministerio de Salud
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó este jueves, 5 de noviembre, que el titular de la cartera, Joaquín Barnoya, aceptó la renuncia de María del Rosario Orozco García, quien se desempeñaba como viceministra de Hospitales.

Por el momento no se conocen los motivos específicos de la dimisión, solamente se indicó que se debe a "motivos personales" y que ya se inició el trámite respectivo para estos casos.

Su salida de la cartera surge luego de la polémica que se originó tras conocerse que el hijo de la exfuncionaria tenía una plaza en el Hospital Roosevelt, por la cual devengaba un salario de más de Q7 mil 500 por prestar servicios técnicos sin supuestamente haber pasado el proceso de contratación correspondiente.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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