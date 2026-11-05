Liberan a guardias retenidos por reos en cárceles

El Ministerio de Gobernación brindó información este jueves, 5 de noviembre, acerca de los incidentes registrados en las cárceles El Boquerón, ubicada en Santa Rosa; y Renovación I, en el departamento de Escuintla, donde se reportó la alteración del orden y la retención de guardias penitenciarios por parte de los privados de libertad.
Por medio de un comunicado, la cartera detalló que ayer "se suscitó la retención temporal no violenta de guardias en los dos centros penales referidos, quienes ya fueron liberados".
Se indicó que a los recintos se presentaron jueces del Organismo Judicial y personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos para hacer verificaciones y realizar diligencias de exhibición personal a favor del personal afectado.
Agregó que debido a los acontecimientos registrados se activaron los protocolos correspondientes para estos casos, por lo cual están en desarrollo las inspecciones con el fin de verificar lo ocurrido y establecer las posibles causas que provocaron la retención temporal del personal del Sistema Penitenciario.
Acciones para garantizar el orden
Según el Ministerio de Gobernación, se mantienen las acciones de seguridad por parte de las fuerzas combinadas en los centros penitenciarios El Boquerón y Renovación I para garantizar el orden.
Además, aseguró que estará informando oportunamente sobre los avances, "conforme los hechos sean verificados y las inspecciones arrojen resultados concretos".
La entidad enfatizó que el orden y el cumplimiento de la ley so responsabilidades "irrenunciables del Estado" y aseguró que ejerce esa responsabilidad con la determinación que exijan las circunstancias.
"No nos vamos a doblegar": el director penitenciario de Guatemala frente a las pandillas
El director del Sistema Penitenciario de Guatemala, Jorge Guillermo López Dellachiessa, aseguró que no se doblegará ante los retos que enfrentan las cárceles del país, hacinadas en más de un 350 por ciento y atestadas de pandilleros que siguen desde allí ordenando extorsiones y otros crímenes.
"Tenemos la firme convicción de que se están haciendo las cosas bien", afirmó el funcionario en una entrevista que brindó ayer a la agencia de notcias EFE, donde aseguró: "no nos vamos a doblegar" y que seguirán trabajando con "firme convicción".
López Dellachiessa, en el cargo desde hace casi un año, dice que los retos que enfrenta son inmensos ya que el Sistema Penitenciario sufre un hacinamiento crónico y es el corazón de las extorsiones y la violencia que azotan la vida diaria de miles de guatemaltecos, dirigidas por los líderes de las pandillas tras las rejas.
A ello se suma los riesgos para la vida del personal bajo su cargo: el pasado 23 de octubre fue asesinado José Ariel Barrios Rodríguez, director de uno de los penales del sur del país, la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá.
"Miedo como tal no he sentido", subraya López Dellachiessa.
El director del Sistema Penitenciario relató que la prioridad de su gestión ha sido combatir la corrupción sistemática que impera tanto en la población reclusa como en el cuerpo de guardias, rompiendo el esquema donde las plazas operativas se obtenían mediante sobornos.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7