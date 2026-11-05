Buscan a reo con grillete electrónico en río de Zacapa

Las fuerzas de seguridad, en coordinación con los cuerpos de socorro, activaron este jueves 5 de noviembre un operativo de búsqueda y localización de un hombre que utiliza grilletes electrónicos y del cual se detectó la posible presencia en los alrededores de un río del departamento de Zacapa.
Según la información compartida, el Centro de Monitoreo de reos con dispositivos de ubicación emitió una alerta con respecto a que uno de los aparatos se encontraba estático por un largo período de tiempo.
En ese sentido, se hicieron las coordinaciones necesarias para tratar de hacer contacto físico con esta persona, tomando como base la ubicación satelital emanada por el dispositivo, que indica la ribera del Río Grande.
De inmediato se iniciaron las acciones de búsqueda en las aguas y sus alrededores. En el proceso participan equipos de los Bomberos Voluntarios de Zacapa, elementos de la Patrulla de Rescate de la Región Nor Oriente y agentes de la Policía Nacional Civil.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles con respecto a quién es la persona que esperan ubicar y con qué caso estaría vinculada.
Asimismo, se deberá establecer qué ocurrió con esta persona, si se trata del sindicado que se encuentra en la zona y presentó algún inconveniente o si el dispositivo fue abandonado en las cercanías del río. Las investigaciones y la búsqueda continúan en desarrollo.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7