 Gobernación busca adquirir dispositivos de control telemático
Gobernación busca adquirir dispositivos de control telemático

La cartera publicó la licitación para contratar estos servicios.

Foto: Organismo Judicial
brazalete-electronico-control-telematico-emisoras-unidas / FOTO:

El Ministerio de Gobernación busca adquirir dos mil tobilleras, pulseras o cualquier otro mecanismo de brazalete o dispositivo electrónico de control telemático.

