El Ministerio de Gobernación busca adquirir dos mil tobilleras, pulseras o cualquier otro mecanismo de brazalete o dispositivo electrónico de control telemático.
Gobernación busca adquirir dispositivos de control telemático
La cartera publicó la licitación para contratar estos servicios.
- por Nancy Alvarez
- 16:59, Feb 02 2026
