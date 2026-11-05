 Navidad en Centros Comerciales: Eventos este Fin de Semana
Nacionales

¡Tómalo en cuenta! La navidad llega a los centro comerciales este fin de semana

Te compartimos las fechas por si deseas ir con toda tu familia y para que tomes nota que estas actividades afectarán el tráfico en algunas zonas desde este jueves.

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Navidad, Facebook Spectrum
Navidad / FOTO: Facebook Spectrum
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La época más esperada del año comienza a sentirse en la ciudad. A partir de este jueves 5 de noviembre, distintos centros comerciales y espacios públicos darán la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de luces, decoraciones espectaculares y actividades para toda la familia.

Las inauguraciones se extenderán durante varias semanas, ofreciendo a los visitantes experiencias llenas de color, música y espíritu festivo.

Inauguración Temporada Navideña????

Jueves 5 de Noviembre

  • Condado/Pradera Concepcion desde 12pm
  • CC. Videre z.15 6pm
  • Concierto Chayanne Explanada 5 6pm

Viernes 6 de Noviembre

  • C.C Vista Hermosa z.15 5pm
  • La Pradera z.10 6pm
  • Plaza madero Próceres 6pm
  • Quo z.4 6pm
  • Noche de los Museos participan varios Museos 5pm

Sábado 7 de Noviembre

  • Spazio zona 15 5:00pm
  • Majadas z.11 5pm
  • Parque Américas z.13 5pm
  • Portales z.18 5pm
  • Fontabella z.10 5pm
  • Cayalá 6pm
  • Oakland z.10 6pm
  • C.c El Frutal VN 6pm
  • Pradera vistares z.12 6pm
  • Inter plaza VN 6pm
  • Sankriss Mall 6pm
  • Ecocentro los Álamos SM.Petapa 4pm
  • Peri Roosevelt 5pm

Domingo 8 de Noviembre

  • Desfile Navideño B&B 8am américas z.13 Blvd. liberacion
  • Centro comercial Metro norte z.18 5pm
  • Zona portales z.18 5pm
  • CC Real del Parque z.1 3pm

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