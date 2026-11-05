Navidad en Centros Comerciales: Eventos este Fin de Semana

La época más esperada del año comienza a sentirse en la ciudad. A partir de este jueves 5 de noviembre, distintos centros comerciales y espacios públicos darán la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de luces, decoraciones espectaculares y actividades para toda la familia.
Las inauguraciones se extenderán durante varias semanas, ofreciendo a los visitantes experiencias llenas de color, música y espíritu festivo.
Inauguración Temporada Navideña????
Jueves 5 de Noviembre
- Condado/Pradera Concepcion desde 12pm
- CC. Videre z.15 6pm
- Concierto Chayanne Explanada 5 6pm
Viernes 6 de Noviembre
- C.C Vista Hermosa z.15 5pm
- La Pradera z.10 6pm
- Plaza madero Próceres 6pm
- Quo z.4 6pm
- Noche de los Museos participan varios Museos 5pm
Sábado 7 de Noviembre
- Spazio zona 15 5:00pm
- Majadas z.11 5pm
- Parque Américas z.13 5pm
- Portales z.18 5pm
- Fontabella z.10 5pm
- Cayalá 6pm
- Oakland z.10 6pm
- C.c El Frutal VN 6pm
- Pradera vistares z.12 6pm
- Inter plaza VN 6pm
- Sankriss Mall 6pm
- Ecocentro los Álamos SM.Petapa 4pm
- Peri Roosevelt 5pm
Domingo 8 de Noviembre
- Desfile Navideño B&B 8am américas z.13 Blvd. liberacion
- Centro comercial Metro norte z.18 5pm
- Zona portales z.18 5pm
- CC Real del Parque z.1 3pm