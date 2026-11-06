Tres heridos en ataques armados en la capital

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que en las últimas horas atendieron distintas emergencias relacionadas con ataques armados en la Ciudad de Guatemala, donde se reportó que al menos tres personas resultaron heridas.
El primero de los hechos ocurrió durante la noche en un sector de la colonia Pinares del Norte zona 18, a donde acudió el personal de la 50ª Compañía de los Bomberos Voluntarios para brindarles asistencia a los afectados después de que se reportó una balacera.
"Fuimos alertados de un ataque armado, por lo que se destacan unidades tipo ambulancia hacia la dirección indicada. Al llegar al lugar, se localiza a dos hombres, quienes presentan heridas de arma de fuego", explicó un portavoz de la institución.
Agregó que los técnicos en urgencias médicas les brindaron asistencia a los afectados, lograron estabilizarlos y posteriormente los trasladaron hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios.
Disparos en zona 3
Los Bomberos Municipales informaron que ocurrió un incidente armado en la avenida El Cementerio y 20 calle, zona 3 capitalina. En el lugar fue localizado un hombre de 29 años que presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en ambas extremidades inferiores.
Los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. No fue posible identificarlo.
Los agentes de la Policía Nacional Civil acudieron a ambos puntos donde ocurrieron los incidentes de violencia para realizar las diligencias correspondientes e iniciar con las averiguaciones de estos ataques.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.