 Rescatan a madre e hijo que cayeron a barranco
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Rescatan a madre e hijo que cayeron a barranco tras accidente de motocicleta

Los afectados recién habían terminado su jornada de trabajo y se dirigían a su residencia cuando ocurrió el percance.

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Proceso de rescate de rescate de madre e hijo que cayeron a barranco., Bomberos Voluntarios
Proceso de rescate de rescate de madre e hijo que cayeron a barranco. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los cuerpos de socorro reportaron que, durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre, llevaron a cabo el rescate de dos personas que cayeron a un barranco después de sufrir un accidente cuando se transportaban a bordo de una motocicleta. La emergencia se registró en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico.

Los Bomberos Voluntarios fueron informados del percance y de forma inmediata movilizaron unidades de emergencia de las 25ª y 100ª compañías hacia el lugar con el objetivo de atender a posibles afectados.

Tras hacer la verificación correspondiente, los socorristas determinaron que los motoristas se encontraban al fondo de la hondonada, de aproximadamente 25 metros de profundidad. En ese momento se activaron los protocolos correspondientes y, con técnicas de rescate vertical y utilizando cuerdas, lograron descender.

Inicialmente, los técnicos en urgencias médicas encontraron a un hombre, quien les explicó que su mamá también viajaba con él y necesitaba ayuda. Por ello, se continuó con el rastreo en la zona.

"Es así como se logró la ubicación precisa y, a unos 15 metros de distancia de la primera víctima, se localizó a la paciente. Posteriormente, ambos fueron rescatados por medio de cuerdas y una canasta de rescate", explicó un portavoz de la institución.

Tras ser llevados a la superficie, los pacientes fueron estabilizados por técnicos en urgencias médicas para posteriormente ser trasladados hacia el hospital Roosevelt y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debido a que presentaban múltiples traumas en el cuerpo.

Iba de regreso tras finalizar jornada laboral

De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios, las personas heridas tras caer al barranco fueron identificadas como Benjamín Solórzano, de 26 años; y su mamá, Nancy López, de 54 años.

Ambas personas, luego de ser rescatadas y atendidas, les relataron a los paramédicos que recién habían finalizado su jornada de trabajo en un restaurante y se dirigían a su hogar cuando sufrieron el accidente.

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