Desfile Navideño B&B llena de color, alegría y sabor la capital

El Desfile Navideño de B&B recorre la mañana de este domingo 8 de noviembre de la Plaza Berlín en la zona 13 de la la Ciudad de Guatemala hacia San Miguel Petapa.
El desfile cuenta con 7 carrozas temáticas diferentes, banda musical y 90 personajes, que llevan la emoción de la Navidad en las calles de la capital
El recorrido inició en la Plaza Berlín, para luego continuar sobre Avenida Las Américas, Obelisco, bulevar Liberación, hasta llegar a la Avenida Petapa.
Sobre la Avenida Petapa, el desfile continúa hasta Ciudad Real, luego de Villa Hermosa, hasta bulevar El Frutal, Parque Central de Villa Nueva, Mercado Concepción de Villa Nueva y concluye en el Parque Municipal de San Miguel Petapa a las 14:20 horas, indicaron los organizadores.
"Queremos invitarlo a que nos acompañen en cada uno de nuestros puntos claves, para que interactúen con nuestros personajes navideños, carrozas y cada una de las sorpresas para cada uno de los guatemaltecos", manifestó Alejandra Martinez, jefe de marca de Productos B&B.
La marca B&B invitó a los guatemaltecos para observar este majestuoso evento navideño, instando a revisar el mapa del recorrido, para elegir la mejor ubicación para disfrutarlo.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital