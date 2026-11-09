 Retraso en audiencia de Baldetti por falta de traslado
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Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su traslado

La vicepresidenta debía comparecer ante el juzgado correspondiente para aceptar cargos dentro del caso Cooptación del Estado.

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Roxana Baldetti La Linea Emisoras Unidas Guatemala,
Roxana Baldetti La Linea Emisoras Unidas Guatemala / FOTO:
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Para este lunes 9 de noviembre, en horas de la mañana, estaba programada la audiencia de aceptación de cargos de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien está señalada de presuntamente incurrir en actos de corrupción. El caso por el que enfrenta a la justicia es denominado Cooptación del Estado.

El juez a cargo y los representantes del Ministerio Público (MP) se presentaron a la sala respectiva; sin embargo, ni la sindicada ni su abogado defensor comparecieron, a pesar de que ya se había fijado la fecha y hora para concretar este procedimiento.

Según la información recabada, el retraso para comenzar la diligencia se dio debido a que el centro de detención para mujeres Santa Teresa, ubicado en la zona 18 capitalina, confirmó que la exfuncionaria no se encontraba en el lugar, a pesar de que existía una orden judicial emitida desde la semana pasada para que fuera retornada a ese recinto luego de que le fuera revocado un permiso que se le había otorgado para permanecer en su vivienda durante 60 días para recuperarse por temas de salud.

Avanzaban los minutos y todavía se desconocía el paradero de Baldetti. Se buscaba establecer si había sido ingresada a algún centro asistencial o si seguía en su residencia. Pero esta labor se dificultaba al no estar presente su representante legal.

Inconvenientes para trasladar a Baldetti

El Sistema Penitenciario confirmó que la exvicepresidenta no pudo ser trasladada de regreso a Santa Teresa, donde había permanecido en los últimos años, ya que la institución no cuenta con una ambulancia para movilizarse desde su residencia al centro de detención.

Posteriormente, se dio a conocer que el abogado defensor, Melkin Escobar, remitió un escrito al juzgado para que se suspendiera la audiencia por los inconvenientes mencionados y que se definiera una nueva fecha.

Mientras tanto, la fiscalía pidió emplazar por 24 horas al profesional del derecho para justificar su inasistencia, pues cuestionó que él tenía conocimiento de la diligencia de hoy, misma que se desarrollaría a petición de la defensa, que solicitó el procedimiento especial de aceptación de cargos. Esta solicitud fue admitida por el juzgado.

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