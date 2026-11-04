 Baldetti acepta cargos por cinco delitos en fecha clave
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En esta fecha, Baldetti aceptará los cargos de al menos cinco delitos

La ex vicemandataria aceptó someterse a un procedimiento de aceptación de cargos en el caso Cooptación del Estados, como lo hizo el expresidente Otto Pérez.

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Roxana Baldetti intentó dejar fuera a magistrados para que no conocieran apelación por condena,
Roxana Baldetti intentó dejar fuera a magistrados para que no conocieran apelación por condena / FOTO:
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La ex vicepresidenta Roxana Baldetti aceptó este miércoles, 4 de noviembre, someterse al procedimiento de aceptación de cargos por los delitos que el Ministerio Público le imputa en el caso denominado Cooptación del Estado. 

El juez Eduardo Orozco accedió a la solicitud de la defensa de la exfuncionaria y programó la audiencia para declararse culpable para el próximo lunes 9 de noviembre. Por este caso, Baldetti es señalada de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

Durante la audiencia que se llevó a cabo este miércoles, el Juzgado de Mayor Riesgo "B" resolvió revocar el permiso que le había sido concedido a la exvicepresidenta, quien permanecía en su residencia por problemas de salud, por lo que deberá regresar a cumplir prisión preventiva.

Juez revoca permiso a Baldetti y deberá volver a prisión

La exvicemandataria tenía autorizado permanecer en su residencia por problemas de salud.

Durante la diligencia, los representantes del Ministerio Público expusieron ante el juez Orozco que ya se venció el plazo de 60 días que se había fijado para que Baldetti se mantuviera en su hogar para cumplir con un proceso de recuperación. En ese sentido, solicitaron que se haga presente físicamente a las audiencias y ya no siga compareciendo a través de videoconferencia, como se ha dado en las últimas semanas dentro de este y otros casos que enfrenta la funcionaria.

Para defender su situación, Baldetti tomó la palabra y dio sus argumentos para permanecer en su residencia. Explicó que lleva 11 años en prisión preventiva, que padece una enfermedad que no tiene cura y cada vez la debilita más y que hay exámenes que pueden comprobar su estado físico.

Sin embargo, tras escuchar los argumentos de las partes procesales, el juez ordenó a la Dirección General del Sistema Penitenciario para que de forma inmediata se realice el traslado de su lugar de residencia para el centro de detención para mujeres Santa Teresa.

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