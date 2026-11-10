 CSJ y Congreso discuten reformas al Código Procesal Penal
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Plantean implementación progresiva de reformas al Código Procesal Penal

El Congreso y autoridades judiciales analizan los posibles ajustes al Decreto 23-2026, vetado por el presidente Arévalo.

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El magistrado de la CSJ, René Girón, brinda detalles tras la reunión en el Congreso de la República. , Dayana Rashón/EU
El magistrado de la CSJ, René Girón, brinda detalles tras la reunión en el Congreso de la República. / FOTO: Dayana Rashón/EU
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Representantes de la Cámara Penal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Comisión de Reformas al Sector Justicia y el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, se reunieron este martes 10 de noviembre para conocer las propuestas con respecto de reformas al Código Procesal Penal.

El acercamiento se realizó en seguimiento del veto que emitió el presidente Bernardo Arévalo sobre el Decreto 23-2026, tras considerar que la normativa que fue aprobada por el Legislativo para modificar el referido Código podría contener inconstitucionalidades.

Las autoridades de las mencionadas instancias ya se reunieron con anterioridad y este nuevo diálogo se desarrolló en horas de la mañana, a puerta cerrada, en la sede del Congreso.

CSJ plantea dos modificaciones

Tras finalizar la reunión, el magistrado René Girón, quien preside la Cámara Penal, brindó detalles a Emisoras Unidas sobre los temas abordados. Explicó que fueron expuestas las modificaciones que se están proponiendo de parte del organismo que representa para ser aplicadas al mencionado decreto.

Según sus palabras, son dos puntos específicos en los que se enfoca la Corte, siendo estos: la diferenciación entre la sustitución de la prisión preventiva y aspectos sobre el encarcelamiento; y el otro se refiere a la entrada en vigencia de las reformas.

"Nosotros estamos proponiendo que sea en forma gradual y progresiva para que en las competencias de los órganos jurisdiccionales existentes o de aquellos que tengamos que abrir como nuevos, tanto de paz, de instancia, como de la Corte de Apelaciones, se haga en el plazo máximo de un año", explicó.

El togado agregó que se pretende afinar los estudios y dictámenes de planificación del Organismo Judicial, incluyendo las Gerencias de Recursos Humanos y Financiera, entre otras unidades, porque la entrada en vigor de las reformas implica recuperar el espíritu del Código Procesal Penal que, según sus palabras, en 1994 consistía en que la libertad es la regla y la prisión preventiva una excepción.

"Tenemos 30 años de haber normalizado la prisión y de haber exceptuado la libertad. Por tanto, esto implica que afinemos bien los estudios y sepamos en qué partes del país, en qué ramos y jerarquía de órganos jurisdiccionales tengamos esto", concluyó Girón.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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