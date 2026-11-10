 Guatemala autoriza importación de maíz sin aranceles ante desabastecimiento por la sequía
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Guatemala autoriza importación de maíz sin aranceles ante desabastecimiento por la sequía

Alrededor de 1,2 millones de familias se han visto afectadas este año por la sequía, ante la inminente consolidación del fenómeno climático de El Niño.

  • por EFE
  • 20:34, Nov 10 2026
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l Gobierno autorizó la importación sin aranceles de otras 60.000 toneladas métricas de maíz blanco, Foto archivo
l Gobierno autorizó la importación sin aranceles de otras 60.000 toneladas métricas de maíz blanco / FOTO: Foto archivo
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El Gobierno de Guatemala autorizó la importación sin aranceles de otras 60.000 toneladas métricas de maíz blanco, la tercera del año, según un acuerdo publicado este martes 10 de noviembre, en el diario oficial, para garantizar el abastecimiento del grano en medio de la sequía que afecta al país en 2026.

La ampliación está recogida en el Acuerdo Ministerial 611-2026, del Ministerio de Economía, que tiene fecha del 5 de noviembre y fue publicado este martes en el diario oficial, el Diario de Centro América.

El Gobierno del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, ya autorizó la importación libre de impuestos de 65.000 y 50.000 toneladas métricas, en febrero y julio pasado, respectivamente, de maíz blanco, un producto básico en la dieta de los guatemaltecos.

La decisión inicial de autorizar estas importaciones, bajo el Sistema Arancelario Centroamericano, se acordó luego de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación informara que la producción nacional de frijol y maíz era insuficiente para atender las necesidades de la población durante 2026.

Según el Gobierno, la autorización se hace con el propósito de garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de la población y promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior de Guatemala.

Alrededor de 1,2 millones de familias se han visto afectadas este año por la sequía, ante la inminente consolidación del fenómeno climático de El Niño, con base en datos de la Administración guatemalteca.

En Guatemala, aproximadamente el 59 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza y uno de cada dos niños sufre de algún grado de desnutrición, de acuerdo con informes y estudios de organismos internacionales.  

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Vía EFE

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