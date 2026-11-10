 Localizan a hombre fallecido dentro de un taxi en zona 19
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Localizan a hombre fallecido dentro de un taxi en zona 19

La persona no presentaba señales de violencia.

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. / FOTO: Bomberos Municipales
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Los cuerpos de socorro reportaron que en horas de la madrugada de este martes, 10 de noviembre, fue localizado un hombre sin signos vitales dentro de un vehículo tipo taxi en la 10ª avenida y 7ª calle de la colonia La Florida, zona 19 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales fueron alertados con respecto a la presencia de una persona que aparentemente necesitaba ayuda, por lo que de inmediato movilizaron unidades de emergencia al referido sector.

Durante la evaluación, se determinó que la persona que estaba en el interior del vehículo de alquiler ya estaba fallecida. Preliminarmente se informó que no presentaba señales evidentes de violencia.

La institución notificó a la Policía Nacional Civil sobre el caso, así que los agentes quedaron a cargo del resguardo de la escena. Las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento.

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