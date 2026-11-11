Arévalo celebra aprobación del Fondo Nacional de Becas

El presidente, Bernardo Arévalo, celebró en su cuenta de X la aprobación del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y destacó que las oportunidades de estudiar no deben depender de la voluntad de un Gobierno.
"Celebro la aprobación del Fondo Nacional de Becas. Hoy damos un paso muy importante para que las oportunidades de estudiar no dependan de la voluntad de un gobierno, sino que sean una garantía para las nuevas generaciones. ¡El futuro de Guatemala tiene nombre y apellido: el de miles de jóvenes que, con Becas por Nuestro Futuro, están convirtiendo sus sueños en realidad!", manifestó el mandatario.
El pronunciamiento se produce luego de que el Congreso de la República aprobara el Decreto 28-2026, que busca garantizar financiamiento permanente para facilitar el acceso de jóvenes guatemaltecos a la educación superior y formación técnica.
El Pleno del Congreso aprobó de Urgencia Nacional el Decreto 28-2026, Ley del Fondo Nacional de Becas, que establece un marco jurídico permanente para garantizar la continuidad del programa Fonabe, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación académica para la población guatemalteca.
La normativa aprobada con 138 votos lleva a la vida jurídica el programa del Estado que surgió en el 2025 con la finalidad de apoyar a la juventud guatemalteca a iniciar, continuar o finalizar sus estudios de educación superior o formación técnica, dentro o fuera del país.
La Ley establece la naturaleza, adscripción, régimen económico, organización y funcionamiento de Fonabe con el objetivo de brindar certeza y continuidad al apoyo estatal para quienes buscan la profesionalización.
El decreto asigna a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) la responsabilidad de planificar, coordinar y orientar técnicamente el funcionamiento del Fondo. Asimismo, establece que esta institución deberá mantener un banco de información sobre las becas y oportunidades de formación disponibles para la población, incluidas las ofrecidas por la comunidad internacional.
La Ley contempla el otorgamiento de becas completas y parciales, tanto a nivel nacional como internacional, destinadas a facilitar el acceso y la continuidad de los estudios superiores y de formación técnica o especializada.
De acuerdo con los registros del Fondo Nacional de Becas, al 30 de septiembre de 2026 se contabilizaban mil 121 becas aprobadas, distribuidas en los 22 departamentos y 231 municipios del país.
Con información de Congreso