 Arévalo celebra aprobación del Fondo Nacional de Becas
Nacionales

Arévalo celebra aprobación del Fondo Nacional de Becas

El Congreso de la República aprobó el Decreto 28-2026, que busca garantizar el financiamiento permanente del del Fondo Nacional de Becas.

Compartir:
El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, fue captado este 8 de octubre, durante una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura, Foto EFE
El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, fue captado este 8 de octubre, durante una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura / FOTO: Foto EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente, Bernardo Arévalo, celebró en su cuenta de X la aprobación del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y destacó que las oportunidades de estudiar no deben depender de la voluntad de un Gobierno.

"Celebro la aprobación del Fondo Nacional de Becas. Hoy damos un paso muy importante para que las oportunidades de estudiar no dependan de la voluntad de un gobierno, sino que sean una garantía para las nuevas generaciones. ¡El futuro de Guatemala tiene nombre y apellido: el de miles de jóvenes que, con Becas por Nuestro Futuro, están convirtiendo sus sueños en realidad!", manifestó el mandatario. 

El pronunciamiento se produce luego de que el Congreso de la República aprobara el Decreto 28-2026, que busca garantizar financiamiento permanente para facilitar el acceso de jóvenes guatemaltecos a la educación superior y formación técnica.

El Pleno del Congreso aprobó de Urgencia Nacional el Decreto 28-2026, Ley del Fondo Nacional de Becas, que establece un marco jurídico permanente para garantizar la continuidad del programa Fonabe, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación académica para la población guatemalteca.

La normativa aprobada con 138 votos lleva a la vida jurídica el programa del Estado que surgió en el 2025 con la finalidad de apoyar a la juventud guatemalteca a iniciar, continuar o finalizar sus estudios de educación superior o formación técnica, dentro o fuera del país.

La Ley establece la naturaleza, adscripción, régimen económico, organización y funcionamiento de Fonabe con el objetivo de brindar certeza y continuidad al apoyo estatal para quienes buscan la profesionalización.

El decreto asigna a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) la responsabilidad de planificar, coordinar y orientar técnicamente el funcionamiento del Fondo. Asimismo, establece que esta institución deberá mantener un banco de información sobre las becas y oportunidades de formación disponibles para la población, incluidas las ofrecidas por la comunidad internacional.

La Ley contempla el otorgamiento de becas completas y parciales, tanto a nivel nacional como internacional, destinadas a facilitar el acceso y la continuidad de los estudios superiores y de formación técnica o especializada.

De acuerdo con los registros del Fondo Nacional de Becas, al 30 de septiembre de 2026 se contabilizaban mil 121 becas aprobadas, distribuidas en los 22 departamentos y 231 municipios del país. 

Impulsan campaña para proteger el pinabete y combatir su comercialización ilegal

Ante el incremento de la demanda durante la temporada navideña, las instituciones ambientales hacen un llamado a comprar árboles, coronas y guirnaldas que cuenten con el marchamo oficial.

Con información de Congreso

En Portada

Impulsan campaña para proteger el pinabete y combatir su comercialización ilegalt
Nacionales

Impulsan campaña para proteger el pinabete y combatir su comercialización ilegal

04:04 PM, Nov 11
Hombre muere tras ataque armado en zona 16t
Nacionales

Hombre muere tras ataque armado en zona 16

02:50 PM, Nov 11
Selva Maya en Jaque, documental de Sergio Izquierdo, llega a los cines de Guatemala t
Farándula

"Selva Maya en Jaque", documental de Sergio Izquierdo, llega a los cines de Guatemala

04:41 PM, Nov 11
CMB rechaza petición de Lester Martínez de pelear con Canelo Álvarezt
Deportes

CMB rechaza petición de Lester Martínez de pelear con "Canelo" Álvarez

09:32 PM, Nov 11
Rubio Rubín cree que se le puede ganar la serie a Canadát
Deportes

Rubio Rubín cree que se le puede ganar la serie a Canadá

08:27 PM, Nov 11

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalSeguridadAtaque armadoReal Madrid65VueltaJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar