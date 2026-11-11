Presidente Arévalo sanciona la Ley del MetroRiel

Después de años de estudios y propuestas, el proyecto del MetroRiel da un nuevo paso en Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 24-2026, Ley para la Implementación de un Sistema Ferroviario de Pasajeros en el Área Metropolitana, que establece las condiciones legales para desarrollar un sistema de transporte que busca reducir los tiempos de traslado y aliviar el congestionamiento vehicular.
La referida normativa permitirá a Ferrocarriles de Guatemala contratar bajo un régimen especial, sin aplicar los procedimientos ordinarios de la Ley de Contrataciones del Estado, y pactar arbitrajes internacionales para resolver controversias.
El Decreto 24-2026, publicado este miércoles 11 de noviembre en el diario oficial, también establece mecanismos de fiscalización y transparencia para el desarrollo del proyecto ferroviario metropolitano.
* Con información de Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7