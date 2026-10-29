Gobierno presenta avances del proyecto MetroRiel

El Gobierno de Guatemala presentó este jueves, 29 de octubre, los resultados del proyecto MetroRiel, que busca mejorar la movilidad y desarrollo metropolitano. Su implementación se desarrolla con la asistencia técnica del gobierno de Reino Unido, en cumplimiento de un acuerdo suscrito entre ambas naciones.
El presidente Bernardo Arévalo mencionó durante la conferencia, que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, que si hace 50 años se hubiera tomado decisiones como las que hoy está tomando su administración, la realidad de Guatemala sería diferente. No se tendría minutos perdidos en el tráfico para las familias, para las operaciones laborales.
"Ese ha sido el costo de las decisiones que no se tomaron y que hoy son la razón del marco caótico de transporte que tenemos y de la pérdida de tiempo que sufrimos en este momento. Hoy, nuestro Gobierno sí está tomando esas decisiones. Lo ofrecimos y lo estamos cumpliendo", expresó.
El mandatario reconoció que la idea de un metro o un tren de superficie para la Ciudad de Guatemala no es nueva, pues existe una herencia ferroviaria que, en su momento, fue de suma importancia, pero que después se diluyó por distintos fenómenos. Compartió que, como país, se llegaron a tener cerca de 900 kilómetros de vía férrea que durante décadas conectaron los territorios, pero "se dejaron perder".
Indicó que el tren urbano se propuso por primera vez en 1972, es decir, hace más de 50 años. Y, aunque ha sido motivo de discusión y ofertas, principalmente a finales de los noventa, el tema se dejó de lado. En ese sentido, señaló que durante medio siglo en Guatemala los estudios nunca llegaron a ser suficientes y nunca se pudo implementar nada relacionado al metro o al ferrocarril. Según su opinión, esto se dio por la falta de voluntad política, pues más allá de administraciones y elecciones, no se priorizó a las futuras generaciones.
"Este es el proyecto de movilidad urbana más ambicioso de nuestra historia. Es tan ambicioso que hubo quienes nos dijeron que ni siquiera comenzáramos porque no lo íbamos a poder avanzar, pero estamos avanzando. Estamos trabajado en función de esa Guatemala que tenemos que construir y asegurarnos que esté en su lugar dentro de 20 años. Para entonces seremos un 40% más de personas, un país con millones de jóvenes que necesitarán llegar a sus centros educativos y sus trabajos. Y si actualmente esta Ciudad, la capital más grande de Centroamérica, no se da abasto, ¿cómo será en el futuro si no se empieza a construir un sistema de transporte masivo?", mencionó.
El gobernante indicó que, para quienes se movilizan en bus, la implementación de este proyecto podría significar recuperar entre 30 y 90 minutos en cada viaje. Mientras tanto, para quienes viajan en vehículo, significaría llegar más rápido, más tranquilo y con más ahorro o incluso la posibilidad de no tener que utilizar el transporte propio, porque se tendría un transporte público viable.
Arévalo indicó que se ha avanzado en los diagnósticos, estudios que evalúan los alcances, impactos sociales y ambientales, revisión de la documentación acumulada durante décadas y la legislación vigente. Asimismo, en julio se firmó un acuerdo con el Reino Unido, que ya envió expertos que, junto con el equipo de Fegua, hicieron un diagnóstico de lo que el proyecto necesita para estar listo.
Sumado a ello, esta semana el Congreso de la República aprobó la ley especial para el proyecto del Metro Riel, que le da a Fegua las herramientas para contratar con estándares internacionales y acompañamiento técnico, cuenta con un presupuesto aprobado por el Congreso, entre otros aspectos, para que el proyecto sea una realidad.
El funcionario concluyó su intervención dejando en claro que el MetroRiel no empezará a operar durante su Gobierno, sino que pasará un tiempo para que esté sirviendo a los ciudadanos. Destacó que su administración está dejando las "bases muy sólidas", según él, "para que nadie tenga que preguntares dentro de 40 años qué hubiera pasado si alguien hubiera tomado esta decisión a tiempo".
Cooperación de Reino Unido para hacer realidad el MetroRiel
La embajadora de Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa, indicó que se hablado mucho del tráfico en la Ciudad y la necesidad de desarrollar un sistema de transporte público que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y contribuya a la productividad del país.
Señaló que contar con soluciones modernas de movilidad no es opcional, sino una necesidad. Según sus palabras, cuando el tráfico limita el acceso al empleo, educación y servicios, o dificulta que una empresa entregue y desarrolle otras labores, se convierte en freno para oportunidades y desarrollo.
"Una ciudad que avanza despacio pierde tiempo y competitividad, y Guatemala tiene el potencial para avanzar mucho más rápido, por lo que una red de transporte moderna puede aportar en ese enfoque. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos y cada minuto recuperado cuenta", destacó la diplomática.
También mencionó que la presentación de la fase cero de MetroRiel aporta análisis técnico, evidencia y base sólida para tomar decisiones informadas sobre el futuro de la movilidad en la Ciudad y sus alrededores.
Finalmente, destacó que se trata de una iniciativa enfocada en el desarrollo y que, aunque las primeras etapas de un megaproyecto como este pareciera que no sean las más visibles, sí son fundamentales.
"Para el Reino Unido, esta iniciativa refleja el valor de una relación bilateral basada en la confianza y en objetivos compartidos. El acuerdo Gobierno a Gobierno suscrito en julio parte de una premisa sencilla: la infraestructura de calidad requiere planificación rigurosa, conocimiento especializado y los más altos estándares de calidad y de transparencia. Nuestro papel es acompañar ese esfuerzo, poniendo a disposición nuestra experiencia y capacidades técnicas", concluyó.