 Exguardia penitenciario detenido en Jutiapa
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Detienen a exguardia penitenciario señalado de extorsión

El sospechoso fue identificado en un puesto de control policial en Jutiapa.

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Momento de la detención del exguardia penitenciario en Jutiapa., PNC
Momento de la detención del exguardia penitenciario en Jutiapa. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron a una persona durante un operativo realizado en el kilómetro 112 de la ruta CA-1, en jurisdicción del departamento de Jutiapa, por estar señalada de cobrar extorsiones, entre otros delitos. Se trata de un exguardia del Sistema Penitenciario, de 37 años de edad.

Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso fue ubicado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) durante un puesto de control policial.

Al verificar sus datos, las autoridades establecieron que tenía una orden de captura vigente, emitida en septiembre pasado por un juzgado de Quiché, por los delitos de extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, relacionados con un caso que se encuentra bajo investigación.

Además, los registros policiales revelaron que el detenido ya había permanecido en prisión en julio de 2018 por el delito de transporte ilegal de armas de fuego.

Tras su detención, el sindicado quedó a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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