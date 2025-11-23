 PNC captura a guardia de Presidios por cobro de extorsiones
Nacionales

PNC captura a guardia de Presidios por cobro de extorsiones

Según las investigaciones, el guardia penitenciario colaboraba con pandilleros en el departamento de Izabal.

El guardia de Presidios fue detenido en el departamento de Izabal., PNC de Guatemala.
El guardia de Presidios fue detenido en el departamento de Izabal. / FOTO: PNC de Guatemala.

En el momento en que llegó a recoger un paquete que simulaba tener Q25 mil en efectivo, un guardia del Sistema Penitenciario fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), durante este domingo 23 de noviembre de 2025. Las autoridades describieron que el guardia fue sorprendido por investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), en la colonia El Progreso, Puerto Barrios, Izabal.

Las autoridades identificaron al detenido únicamente como Javier "N", de 36 años. Asimismo, informaron que el operativo se desarrolló tras recibir denuncias de la víctima, quien denunció amenazas mediante llamadas telefónicas.

La PNC reportó que un pandillero le exigía Q. 100 mil a la víctima, a cambio de no atentar contra su vida.

Según las investigaciones, el guardia detenido colabora con pandilleros de la clica Los Fatality, Porteños Locos e imitadores recluidos en la cárcel de Izabal", precisó la PNC.

Decomisan indicios de extorsión

Al guardia de presidios capturado se le decomisaron dos teléfonos celulares que serán usados en el proceso de investigación.

Asimismo, le incautaron el paquete que simulaba tener el dinero en efectivo.

Los nuevos ejemplares están listos para recibir visitas en un área especial del Zoológico La Aurora.

