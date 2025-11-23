Zoológico La Aurora invita a conocer sus osos perezosos

La administración del Parque Zoológico La Aurora anunció con mucha creatividad la llegada de sus nuevos ejemplares de osos perezosos, para empezar a ser visitados a partir de este domingo 23 de noviembre de 2025. En sus redes sociales, los encargados mostraron imágenes de los animales, destacando sus propiedades de calma y tranquilidad.
"Lento y contento, vivir sin prisa también es una aventura", destacaron en su perfil de Instagram, en donde recalcaron que los ejemplares están "listos para recibir tu visita".
"Descubre lo maravilloso que es vivir sin prisa, escuchar la naturaleza y conectar a su ritmo... Uno más suave y más tranquilo", describieron.
La llegada de los osos perezosos coincide con las Noches de Luna del parque Zoológico La Aurora, que se desarrollarán las noches del 28 de noviembre y 5 de diciembre de 18:00 a 22:00 horas.
En otras noticias ► El tuc tuc quedó con la estructura torcida tras el violento choque que tuvo lugar en la colonia La Verbena, zona 7.
Esto cuesta ingresar a ver a los osos perezosos
El portal oficial del Zoológico La Aurora publicó que el costo de ingreso por persona al parque, durante las Noches de Luna, es de Q30 para niños y adultos mayores. El portal agregó que el costo de acceso para adultos, en esta misma modalidad es de Q55.00.
El horario de actividades en La Aurora es de martes a domingo, desde las 9:00 horas hasta las 16:00 horas; en la época de Noches de Luna, estos eventos se desarrollan de 18:00 a 22:00 horas.
En cuanto a los costos de parqueo, el Zoo La Aurora publicó en su web que el precio por vehículo liviano y motocicleta es de Q45. Mientras tanto, el precio del parqueo para autobuses escolares es de Q60 por unidad.
La administración del lugar también ofrece paquetes escolares a distintos precios, en los que incluye opciones con recorridos guiados y presentaciones interactivas, entre otros beneficios.