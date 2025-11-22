Chofer de mototaxi herido tras fuerte colisión en zona 7

Bomberos Municipales atendieron un accidente de tránsito que ocurrió en la 11 avenida y 10ª calle de la zona 7 capitalina, colonia La Verbena, donde un carro particular y un moto taxi, también conocido como "tuc tuc", colisionaron, dejando un hombre herido.
El referido cuerpo de rescate dio los primeros auxilios al conductor del carro de transporte público, confirmando que fue necesario llevarlo a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Según las imágenes, el tuc tuc quedó con la estructura totalmente torcida por la fuerza del impacto entre ambos vehículos. El segundo vehículo involucrado en el accidente es un carro tipo sedán de color amarillo, identificado con las placas particulares 857 DJF.
Los cuerpos de socorro pidieron el apoyo de las autoridades para definir las responsabilidades en el accidente e investigar las causas del mismo.