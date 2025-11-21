 Juzgado resuelve situación de dos mujeres capturadas junto a alias "Cartoon"
El Juzgado de Paz Penal de San José Pinula resolvió este viernes 21 de noviembre, la situación legal de dos mujeres que fueron detenidas durante la recaptura de Ever Jhonatan Sinay Dionisio, alias 'Cartoon', el quinto de los 20 dirigentes de la pandilla Barrio 18 que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II

Alias "Cartoon" estaba escondido en una vivienda en la aldea Las Anonas, zona 2 de San José Pinula, y dentro de la casa allanada también se localizó a Magda Elizabeth Camey Cordero, de 39 años, y a Violeta Marilú Sinay Calderón, de 32, quienes fueron detenidas sindicadas de cooperación para la evasión.

El Juzgado de Paz Penal de San José Pinula resolvió ligar a proceso a las dos mujeres que fueron detenidas junto con alias "Cartoon".

De acuerdo a la información, la referida judicatura dictó auto de procesamiento en contra de Camey Cordero y Sinay Calderón por el delito de encubrimiento propio, además fueron favorecidas con medidas sustitutivas.

La detención fue ejecutada por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía contra la Extorsión, con el apoyo directo de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del FBI.

Esta captura se produce después de que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se reuniera con delegados de dicha unidad estadounidense el pasado 18 de noviembre.

El grupo de élite del FBI arribó al país centroamericano para brindar apoyo estratégico y tecnológico urgente tras la crisis de seguridad desatada por la fuga masiva.

Según las investigaciones, alias 'Cartoon' logró ocultarse durante seis semanas con ayuda de familiares tras evadir los controles del penal.

Juzgado notifica motivo de detención a reo recapturado alias “Cartoon”

Ever Sinay espera comparecer en audiencia de primera declaración.

Con su detención, las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de los 15 pandilleros restantes de la Barrio 18, catalogada como terrorista por EE.UU.

La huida de los 20 miembros del Barrio 18 fue revelada por las autoridades el 12 de octubre, lo que provocó una crisis en el Sistema Penitenciario guatemalteco.

El caso, denominado "Corrupción en el Sistema Penitenciario", provocó la renuncia y posterior huida del exministro de Gobernación Francisco Jiménez, sobre quien pesa una orden de captura.

Por este hecho, la Fiscalía también solicitó órdenes de captura contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos; Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide de la prisión Fraijanes II.

Difunden video del escondite de alias “Cartoon”, quinto reo recapturado tras fuga en Fraijanes II

¿Quién es Ever Sinay, alias “Cartoon”, el pandillero del Barrio 18 recapturado tras la fuga en Fraijanes II?

Con información de Agencia EFE y Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89,7*

